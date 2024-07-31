聯發科估Q3營收持平　全年財務目標不變

▲聯發科執行長蔡力行。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會，針對第三季展望，蔡力行表示，聯發科預期第三季營收以美金對台幣匯率 1 比 32.3 計算，將介於1235億元到1324億元之間，較上一季下滑3%至成長 4%，較去年同期成長12%到20%。營業毛利率預估為47% ± 1.5%，季度費用率預估為30% ± 2%。

蔡力行強調，展望第三季，公司預期三個營收類別皆約略持平，反應市場的穩健需求。 聯發科對 2024 年全年的財務目標保持不變，美金營收成長 mid-teens 百分比，扣除一次性項目的毛利率預計介於 46%至 48%之間。

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基於此，聯發科也重申公司對中長期策略的信心。尤其在雲端運算和邊緣運算的 AI 大趨勢中，佔有有利的位置。聯發科的新專案進展順利，可望從 2025 年下半年開始貢獻營收，相信 2024 年是下一階段成長的開始。

回顧第二季表現，蔡力行表示聯發科表現穩健，營收為 1273 億元，達第二季營運目標範圍的中間值。本季毛利率為 48.8%，超出營運目標範圍的高標， 主要得益於較好的產品組合。 聯發科今年上半年營收達到2607 億元，較去年同期成長 35%，主要受益於 5G、WiFi 7 和 AI 相關產品的導入日漸增加。

蔡力行也說，手機業務手機業務在第二季營收佔總營收 54%，較去年同期成長 52%，較前一季下降 15%。在第三季，來自新興市場 4G SoC 健康需求的成長，被 5G SoC 下滑的因素抵銷。預計第三季手機業務營收較前季持平。

聯發科持續認為全年智慧型手機市場的出貨量將有低個位數百分比的成長， 同時全球 5G 滲透率達到 61%-63%。聯發科旗艦晶片天璣 9300 系列今年已應用於多款 5G AI 智慧型手機。

蔡力行也說，下一代旗艦晶片天璣 9400，預計於 10 月份上市，天璣 9400 採用了業界最先進的 3 奈米製程生產和強大的 Arm v9 核心，搭配聯發科技獨有的全大核架構，將帶來性能和能耗上的顯著提升。此外，天璣 9400 也進一步優化生成式 AI 的功能。聯發科看到許多生態系統夥伴正積極開發生成式 AI 功能，這也可能成為未來縮短智慧型手機產品週期的關鍵。

蔡力行透露，客戶對於天璣 9400 反應相當正面，天璣 9400 首波導入的機型數量相較於天璣 9300 更多，公司有信心 2024 年旗艦產品營收成長超過 50%。