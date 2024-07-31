日央放鷹！日圓兌美元驚見150 　台幣換「0.2215」刷8個月最差價

▲日圓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日本央行放鷹威力擴散，日圓兌美元匯價首見150字頭，為4月以來首見，台銀日圓現鈔牌告價在今（31日）下午近4點左右掛出「0.2215」，刷近8個月最差換匯價，一樣是拿10萬台幣換日圓，今年7月11日最甜價「0.2046」和今日下午最差牌告相較，少換逾3.7萬日圓，相當於少吃37碗價值1000日圓的拉麵。

匯銀主管指出，日本央行在台灣時間近中午宣布升息以後，日圓兌美元雖一度升至151.5左右再回貶至153價位，但因中午亞幣同步走揚，台銀日圓現鈔賣出牌告價一度為「0.2176」，今日最佳換匯價，豈料下午日本央行總裁植田和男記者會放出超鷹派言論，日圓加速上漲，至台北時間下午4點日圓匯價探150.043，持續向150關卡靠攏。

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由於日圓兌美元再見150字頭，讓準備去日本旅遊的曾小姐指出，她用10萬元台幣在下午3點55分換匯，依牌告價0.2215算，只能換到45萬1467日圓；同行的友人在7月11日用0.2046的牌告價換匯，一樣花台幣10萬元，卻換到48萬8758日圓，光是7月高低價差就高達37291日圓，讓她大嘆「該早點換起來放」。