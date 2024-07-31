市場轉淡　航空貨運美國線運價今日下修14%　

▲今日美西線航空貨運運價雖下修14%，仍是有高獲利的運價。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

航空貨運承攬業者指出，本月中美西線每公斤新台幣270元的運價，今（31）日航空公司報價已降到230元，跌幅14%，顯示近期電商與電子業出貨量都有下滑，不過以目前的運價水平，對航空公司來說都是享有高獲利的運價，疫前市場旺季時運價也僅有百元上下。

這次調降運價，美東線則是從每公斤280-290元，降到240元。攬貨業指出，因為美國對中國的貿易制裁，市場貨物流向有明顯轉變，十年前台灣運往大陸的空運貨，一個月約有1.1到1.2萬噸，現在僅剩5、6千噸，原來要運到大陸生產的原物料貨成本，現在訂單轉回台灣，或是來台灣洗產地，讓台灣運往美國的貨量，則從10年前的每月7、8千噸增加到1.1萬噸以上。

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因為轉單效應，加上大陸電商貨的暴增，現在華南地區一個月出口的50-55萬噸空運貨當中，約有20-25萬噸是電商貨，電商貨讓過去工廠出貨的淡旺季都被打亂，很難掌握淡旺季變化。

另因去年前三季航空貨運市場運價低迷，第四季因為有雙十一、雙十二，運價暴漲，讓電商業感覺被「痛宰」，估計今年一定會有應對策略，會設法分散出貨時間，或是改變行銷策略。

歐洲線運價則是明顯落後美國線，由於亞歐之間航班多，台灣市場輸往歐洲的貨少，目前每公斤運價僅有新台幣100-120元，34元油料附加費外加。