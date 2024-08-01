憂台灣停滯在「核能綠能辯論」　童子賢：AI優勢恐變弱勢

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者楊絡懸攝）

文／中央社

和碩董事長童子賢表示，台灣是當前全球AI發展的核心，若不珍惜這個優勢，而逆勢操作，只停滯在辯論「核能與綠能的選項」，他憂慮會把台灣的優勢搞到成為弱勢。

童子賢今天在「台灣企業領袖100強」頒獎典禮會後接受訪問，談起能源選項，童子賢說，「全球電力的重要性越來越高，發電方式很重要，重中之重是選擇不排碳的發電」。

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童子賢說，綠能的理想很好，但是目前有兩個重要的缺點，首先是綠能的建設比想像中緩慢，20年來全球的太陽能發電只達到總用電的5.5%，全球的風力發電只達到總用電的7.8%，不足以撐起穩定供電，「排斥核能，獨尊綠能，是一種偏食現象，只會造成地球暖化問題無解」。

其次，他認為，太陽能發電耗用土地面積太大，風力發電也會耗用很大的離岸海洋面積，這在地狹人稠的台灣會造成生態與環境嚴重超過負荷，因此要節制使用。

他進一步說，太陽能的設置如果是在澳洲、中國大陸、美國、印度、德國、日本，這樣國土廣大的國家是能夠承受，但是像台灣，太陽能板以及風力發電的大量設置，都會給土地與海洋環境帶來很沉重的壓力。

童子賢表示，連廢核35年的義大利，都在最近恢復規劃核能的使用，關鍵原因就是義大利政府體認到，滿山遍野的太陽能板破壞義大利的糧食安全，以及破壞湖光山色，影響觀光旅遊產業。

他呼籲，在台灣也要做好「國土規劃」，以避免過度提倡綠能帶來的環境污染與景觀災難，而且要謹守「沒有做好環境保護就沒有綠能，沒有做好農業保護就沒有綠能」。

他重申「核綠共存」，不要排斥任何一種不排碳發電的選項，才能夠提供台灣穩定發電、減少環境破壞、控制發電成本，及早達成減碳與防制地球暖化。