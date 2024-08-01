馬丁航空9月中將拉美運力轉至亞歐線　勢必影響該航線運價

▲馬丁航空九月中將開闢香港-杜拜-阿姆斯特丹航線。（圖／翻攝自維基百科）

記者張佩芬／台北報導

9月份航空貨運將開始進入旺季，法荷航集團旗下專營航空貨運的馬丁航空，決定將部分貨運運力撤出拉丁美洲市場，9月中改投入快速成長的亞太市場，配合穩定成長的電商業務需求，開闢香港-杜拜-阿姆斯特丹航線。對此國內航空貨運承攬業指出，兩岸三地屬於同一個市場，馬丁的加入，勢必對亞歐線運價造成影響，而該航線運價長期以來都遠低於亞美線。

根據荷蘭資料庫管理公司WorldACD數據，今年以來拉丁美洲線運力增加了22%，而需求僅增長 7%，以致市場運價年減6%，而與去年相比，中東/南亞地區的運費上漲了54%，亞太地區的運費上漲了24%。

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大型攬貨公司高階指出，供需決定運價，台灣飛洛杉磯約12小時25分，飛阿姆斯特丹約14小時15分，但是目前美西線每公斤運價約新台幣230元，飛阿姆斯特丹僅約110元，只有一半的價格，原因在於兩岸三地飛歐洲航班很多，美國線因中國大陸與美國關係緊張，疫後復飛進度緩慢。

今年3月31日起，中美每周往返航班增至100架次(中美各50往返航班)，但與疫情前的2019年每周最高300餘往返架次相較，恢復率僅約17%。

不過馬丁航空決定這拉美航線改飛亞歐線，顯然是算出中停杜拜的亞歐線，經濟效益會優於拉美航線，聚焦大陸華南地區進出口貨，而台灣的航空貨運貨載，近五成是轉口貨，轉口貨當中又以大陸貨為最大宗。馬丁航空是荷蘭皇家航空的子公司，2004年法國航空合併荷蘭航空，成為法荷航集團。

馬丁航空將以波音747-400全貨機經營香港-杜拜-阿姆斯特丹航線，每航次可載貨約110噸。新航線將於9月19日開航，初期每周3班，預計10月27日冬季班表開始，增到每周4班。這將是近九年來，馬丁航空貨機首次飛往香港。

法航荷航貨運執行副總裁兼馬丁航空董事總經理Adriaan den Heijer說明，在東亞市場，電子商務領域正在穩步增長，推動了對高效、便捷的需求的增長。新航線服務是公司廣泛的機腹網路增加主甲板運力的關鍵一步，此次擴張不僅加強了馬丁在亞洲的貨機業務，也客戶提供了更多選擇和更大的靈活性。