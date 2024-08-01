ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

製造業外銷訂單不穩　無薪假大增576人

▲▼貨櫃,進出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,碼頭,基隆港,商港,貨輪,進口,出口,貿易順差,逆差,海運,航運股。（圖／記者李毓康攝）

▲無薪假人數又增加。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假，實施人數共4437人，家數為248家，與上期相比增加576人、20家，勞動部表示，本期主要是製造業有3家廠商因為訂單不穩實施無薪假，但整體來說，從去年8月底後人數都逐月減少，因此還是樂觀看待。

據資料顯示，本期實施家數最多為製造業151家，其次為批發零售業41家、住宿及餐飲業19家；實施人數最多為製造業3573人，其次是住宿餐飲業341人、批發及零售業276人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說明，本期主要是製造業增加600人，其中金屬機電工業增加537人，主要是有3家廠商實施人數較多，1家是車床製造商增加逾100人，月休3天、實施3個月；1家是電子線材商增加逾100人，月休3天、實施2個月；1家金屬零組件廠增加逾100人，月休2天、實施3天，這3家都是受到外銷訂單減少所致。

不過，王金蓉也提到，金屬機電中有1家板金製造商訂單回穩，因此提前停止實施逾100人，因此目前看起來都是個別事業單位實施，且製造業從去年8月底後到現在，實施人數都是逐月下降，後續也持續關注，整體來說還是樂觀看待。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 無薪假

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

勞動基金6月獲利1919.4億元　上半年大賺近8000億元

勞動基金6月獲利1919.4億元　上半年大賺近8000億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至6月底止，勞動基金規模為6兆7496億元，收益數為7993.2億元，收益率為13.03％；6月金融市場表現穩健，單月收益數為1919.4億元。

2024-08-01 10:15
新制勞退前10大持股「台積電續霸榜」　新增奇鋐、剔除聯電

新制勞退前10大持股「台積電續霸榜」　新增奇鋐、剔除聯電

勞動基金今年上半年大賺7993.2億元，已贏過2023全年，其中新制勞退基金上半年收益數為5398.7億元，收益率為12.96％，勞金局也公布前10大持股，第一名仍由台積電（2330）霸佔，且占比調高至29.07％，與半年前、去年同期相比皆增加，顯見勞金局仍持續看好台積電。

2024-08-01 11:40
快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

財政部今（8月1日）將公告5-6月統一發票大獎中獎清冊，共有64人中百萬元以上大獎，其中千萬特別獎中獎號碼為「86396830」開出15張中獎發票、200萬元特獎獎金「53267964」共19人中獎，百萬元雲端發票固定開出30張。

2024-08-01 10:30
日股大屠殺！美要降息害重摔千點　日圓暴衝見148字頭

日股大屠殺！美要降息害重摔千點　日圓暴衝見148字頭

受到日本央行升息、美國聯準會放鴿喊「9月降息」影響，日圓今（8月1日）亞洲盤暴升上衝，見到148字頭，迎來3個月高點，日股則迎來屠殺盤狂摔千點，

2024-08-01 09:47
新制勞退H1狂賺5398.7億元　每位勞工分紅4.2萬

新制勞退H1狂賺5398.7億元　每位勞工分紅4.2萬

勞動基金運用局今（1）公布最新績效，今年H1勞動基金大賺7993.2億元，寫下同期新高，其中，新制勞退基金H1獲利5398.7億元，收益率12.96％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾4.2萬元。

2024-08-01 10:40
00939秒填息「29萬股民樂翻」！　8／26坐等領錢

00939秒填息「29萬股民樂翻」！　8／26坐等領錢

台股8月1日開盤大漲逾400點，擁有逾29萬股民的統一台灣高息動能（00939）迎接首次除息，每單位配發金額為0.063元，以前一日收盤價14.39元計算，除息參考價為14.327元，隨著台股大漲，00939直接上演秒填息。

2024-08-01 11:09
泓德能源配發0.25元股票股利　早盤股價轉跌貼權

泓德能源配發0.25元股票股利　早盤股價轉跌貼權

智慧能源大廠泓德能源（6873）今日進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元，除權參考價為258.08元，以31日收盤價364.5元計算，權值合計為6.42元，不過今日泓德能源早盤雖一度上漲，但隨後轉綠，股價最低來到249.5元，還處於貼息狀態。

2024-08-01 10:38
輝達反彈大漲13%！「黃仁勳概念股」漲勢猛烈　妖股關不住飆漲停

輝達反彈大漲13%！「黃仁勳概念股」漲勢猛烈　妖股關不住飆漲停

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）7月31日收盤大漲12.81%，激勵台股「黃仁勳概念股」勁揚，其中，益登（3048）、所羅門（2359）直攻漲停板，光寶科（2301）、京元電子（2449）、緯穎（6669）、華碩（2357）等都上漲逾6%，就連被「關禁閉」列為處置股的妖股慧友（5484）也一度在試撮中衝上漲停價。

2024-08-01 10:28
NVIDIA單日上漲12.8%　黃仁勳身價一夜暴增近4000億元

NVIDIA單日上漲12.8%　黃仁勳身價一夜暴增近4000億元

NVIDIA近期股價震盪劇烈，日前暴跌後，股價週三大漲12.8%，市值一夜暴增3290億美元（約新台幣10兆元），寫單日最大成長紀錄，執行長黃仁勳的身價，也因此一頁上升120億美元（約新台幣3955億元），同樣創下個人單日財富增長紀錄。

2024-08-01 09:54
統一超配息9元填息5成！　統一除息3元慘貼息

統一超配息9元填息5成！　統一除息3元慘貼息

統一（1216）及統一超（1216）都在今（1）日除息，統一去年每股賺3.23元，大方回饋股東每股配息3元，但投資人似乎不買單，首日陷入貼息窘境；統一超去年每股賺10.21元，同樣不手軟每股配息9元，盤中填息5成，有望順利達陣。

2024-08-01 13:40

讀者迴響

熱門新聞

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

日股大屠殺！美要降息害重摔千點　日圓暴衝見148字頭

9檔台股ETF配息開獎　00946、00878奪月、季配冠軍

新制勞退H1狂賺5398.7億元　每位勞工分紅4.2萬

輝達反彈大漲13%　「黃仁勳概念股」同步亮紅

聯準會暗示9月降息　美股收盤勁揚

買股賺6000萬　達人預告下車時間

勞退新制基金賺逾8%　上班族每人分紅2.6萬

26萬股民歡慶！00881配1元破紀錄　年化配息率逾8%

5年賺6000萬！　35歲達人靠1檔股票

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366