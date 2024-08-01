製造業外銷訂單不穩　無薪假大增576人

▲無薪假人數又增加。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假，實施人數共4437人，家數為248家，與上期相比增加576人、20家，勞動部表示，本期主要是製造業有3家廠商因為訂單不穩實施無薪假，但整體來說，從去年8月底後人數都逐月減少，因此還是樂觀看待。

據資料顯示，本期實施家數最多為製造業151家，其次為批發零售業41家、住宿及餐飲業19家；實施人數最多為製造業3573人，其次是住宿餐飲業341人、批發及零售業276人。

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勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說明，本期主要是製造業增加600人，其中金屬機電工業增加537人，主要是有3家廠商實施人數較多，1家是車床製造商增加逾100人，月休3天、實施3個月；1家是電子線材商增加逾100人，月休3天、實施2個月；1家金屬零組件廠增加逾100人，月休2天、實施3天，這3家都是受到外銷訂單減少所致。

不過，王金蓉也提到，金屬機電中有1家板金製造商訂單回穩，因此提前停止實施逾100人，因此目前看起來都是個別事業單位實施，且製造業從去年8月底後到現在，實施人數都是逐月下降，後續也持續關注，整體來說還是樂觀看待。