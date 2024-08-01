台股漲太多「反向ETF」受挫　2檔啟動「反分割」機制

▲台股飆漲，反向ETF受傷。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股近日雖面臨拉回整理態勢，惟今年以來至7月底指數大漲逾26%，從去年底封關不到萬八，到今日站穩22000點以上，股市上漲，投資人歡呼，但卻苦了做空大盤反向ETF，淨值滑落，元大台灣50反1（00632R ）決議10月17日召開反分割受益人會議，至於富邦臺灣加權反1（00676R）也進行修約公告，增加反分割條款。

據了解，早在3 年前因元油ETF及富邦VIX二檔ETF，因每股淨值低於發行時的90%而下市，當時證交所為健全指數股票型基金（ETF）交易制度，並促進ETF市場發展，配合政策修訂營業細則等規章，開放基金公司可視ETF情況，依基金信託契約及召開受益人會議，執行ETF分割或反分割機制。

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市場股票分割通常是因股價太高，將 1 股換成許多股，來降低股票價格，增加投資人投資意願，最有名是AI領頭羊輝達6月時以一拆十，買1股從千美元降到100多美元；股票反分割也就是分割反向，法人認為讓股價更好看，吸引大資金進駐。

回頭來看，目前市場上有4檔台股反向ETF，00632R去年底淨值還有逾4元，短線因台股拉回淨值曾小幅回升至3.5元左右，7月11月台股創史上新高24416點，當天00632R淨值滑落至3.19元，3元岌岌可危。至於00676R今日淨值2.16元，在7月11日淨值跌至2.02元，2元岌岌可危。

▲富邦投信首度針對旗下「富邦台灣加權反1(00676R)」提出修約，新章程提及「反分割」字眼。（圖／翻攝富邦投信公告）

00632R開了第一槍，決議在10月17日召開反分割受益人會議，目標是每股淨值反分割倍數預估為6倍，以今（1)日收盤價3.43元推估，反分割後，有利淨值、股價推升回到發行價20元以上。

00676R則是官網在7月19日公告彰程修訂，新增基金新增分割、反分割機制，料也有可能跟進反分割制度。