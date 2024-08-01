聯邦集團買萊爾富未事先申報　公平會共開罰80萬元

▲台灣四大超商之一萊爾富便利商店。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

公平會今（1日）公告，聯邦集團入股萊爾富未按程序事先申報，針對聯邦集團旗下聯禾及其從屬公司開出4張罰單，每張裁罰20萬元、共罰80萬元。公告中同時指出，4家公司已在今年1月12日補提結合申報，因本結合案對相關市場影響尚非顯著，得認其結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，故同意結合。

公告指出，這樣裁罰是公平會委員會於113年7月31日第1711次委員會議決議通過，林君等人原透過聯邦公司及玉裕公司已持有萊爾富公司29.73%股權，後因萊爾富公司原大股東汪家釋出70.27%股權，於112年10月16日再透過皓天等6家公司控制的聯禾公司及其從屬之全成等4家公司取得汪氏家族釋出之萊爾富公司股權，先後股權合計達100%，合致公平交易法第10條第1項之結合型態。

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公平會指出，依同法第11條第2項併計銷售金額規定，已達第11條第1項第3款規定之申報門檻，且無同法第12條事前申報之除外適用情形，依據公平交易法施行細則第8條第1項規定，全成等4家公司或最終控制之林君等人應於結合前提出申報而未申報，違反同法第11條第1項規定，因此依公平交易法第39條第1項規定，處全成等4家公司各20萬元罰鍰，共計80萬元罰鍰。

由於公平交易法第39條第1項裁罰金額最低20萬、最高可達5000萬元，泛聯邦陣營4家公司未申報罰僅20萬元，為最低裁罰，公平會解釋，主要是考量當事人主張因誤解公平交易法結合申報的相關規定，並已於113年1月12日由全成等4家公司補提出結合申報，因本結合案對相關市場影響尚非顯著，得認其結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，故不禁止其結合。

公平會提醒，事業如有結合行為，應注意公平交易法相關規定，若就是否申報有所疑慮時，也歡迎事前洽詢公平會，避免違反公平法的相關規定。