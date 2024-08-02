一家四口「玩日本5天噴25萬」　他挺國旅：墾丁不用20萬！網吵翻

▲網友認為，花同樣的錢出國比較爽。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

由於國旅的住宿費用太高，許多民眾寧願出國，也不願意假日當盤子，有網友表示，最近同事去日本玩 玩5天，一家四口的花費高達25萬元，他一聽傻眼，國旅根本不需要花這麼多錢，出國根本沒有比較便宜。貼文掀起網友熱論，「我去一個禮拜含機票住宿不到3萬5」、「不是便宜，是CP值」。

有網友在PTT發文，「到底是誰在洗出國玩比國旅便宜？」有同事剛從日本玩5日遊回來，一家四口跟團，團費共20萬元，加上購物的錢，總共花了25萬元，他聽到金額直呼貴，「就算一家四口從台北去墾丁5天住五星飯店也不用20萬吧，到底是誰在帶風向出國比國旅便宜，害同事被敲盤子？」

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他提到，暑假是旅遊旺季，但就算墾丁暑假很貴，也比日本便宜十條街，一直聽到大家喊國旅很貴、國旅是有錢人在玩的很傻眼，「一直洗國旅比出國貴，不知道在搞什麼？」

貼文曝光，網友強調，自由行很便宜，「飯店本來就台灣比較貴啊，1千出頭就能住日本飯店，台灣能住什麼？」「剛從北海道回來，2個人7天不到8萬台幣，包含買東西」、「國旅真的住宿貴品質又低」、「東京自助5大3小，8天7夜15萬左右」、「我去10天也才花4萬多」、「我去日本九天八夜，一個人機加酒也才差不多3萬5」。

也有網友提到，重視的是旅遊的品質，「光去墾丁海生館跟去鳥羽水族館就沒得比」、「寧可去沖繩也不想跟你去墾丁」、「那這個錢我真的寧可花在讓我覺得舒服的地方」、「同樣的住宿費在國外可以住到更好的，而且玩起來也比較爽」。