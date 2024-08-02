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重劃區熱度外溢到舊市區　三重房仲：供給量2年少1倍

▲▼ 三重 。（圖／永慶不動產提供）

▲台北橋商圈是台北捷運進三重的第一站，指名度高。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

近年三重各重劃區交易火燙，買氣也外溢到傳統市區。在地房仲表示，台北橋商圈是台北捷運進三重的第一站，指名度高，1000~1500萬元買得到公寓3房，且供不應求，房仲手上的貨對比2年前減少1倍。

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近年新北三重房市火熱，重劃區話題多，新案交易量大，包括二重疏洪道重劃區左岸、右岸、仁義重劃區等等，成交價格也不斷走高。然而，永慶不動產三重台北橋加盟店東楊世旭表示，重劃區交易火熱，也明顯帶動傳統商圈房市動能。

楊世旭指出，在大通膨的時代，新案價格反應較為直接，三重各重劃區均價前年還在5字頭、去年6字頭、今年來到7字頭，甚至還有8字頭以上成交，使舊市區中古價格跟著走升，尤其是去年8月政府推出新青安政策，舊市區的公寓產品交易更是火熱。

▲▼ 三重 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重各重劃區交易火熱，買盤也外溢到了傳統市區。（圖／記者項瀚攝）

楊世旭說明，三重各重劃區新案2房，總價基本上都要2000萬元以上，且新青安無法補助到預售屋，因此許多預算有限的購屋族把目光放向公寓產品，完整運用新青安房貸1000萬元補助的上限。以台北橋商圈為例，公寓每坪成交價落在40~45萬元，總價1000~1500萬元就買得到3房。

楊世旭說，台北橋商圈緊鄰台北市，為台北捷運進三重的第一站，房價卻只需1/3，且區域生活機能佳，吃喝採買方便，是三重眾多傳統商圈中指名度最高之一，除了公寓夯，10年大樓6字頭、20年中古大樓5字頭也頗受青睞，其中買盤有一半比例都是來自台北市的客戶，並以年輕族群居多。

▲▼橋峰168建案。捷運,北捷,台北橋站（圖／記者李毓康攝）

▲台北橋商圈緊鄰台北市，為台北捷運進三重的第一站，房價卻只需1/3。（圖／記者李毓康攝）

楊世旭觀察，目前台北橋商圈案件供給相當稀缺，對比2年前，仲介手上的貨量下降1倍之多，背後主要原因有3，分別是重劃區帶動舊市區交易，加上新青安助攻，以及屋主普遍看好未來房價，紛紛產生惜售心理。

▲▼ 三重 。（圖／永慶不動產提供）

▲楊世旭觀察，目前台北橋商圈案件供給相當稀缺，對比2年前，仲介手上的貨量下降1倍之多。（圖／永慶不動產提供）

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