離婚後「財產恐剩一半」！保險法專家教戰：資金保單都要分清楚

▲在婚姻中財產分配及投保時，如何規劃保費金流以保障自身財產，已成為不容忽視的議題。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

台灣離婚率逐年攀升，已經成為亞洲排名第二高的國家，保險法權威律師指出，民眾需要注意「婚前、婚後」的財產分配，如果隨意將資產放入婚後帳戶，或是保單金流與配偶混合，萬一未來發生離婚，帳戶餘額將被列入「剩餘財產差額分配」，相關資產現金恐怕只剩下一半。

根據內政部最新統計，2023年離婚對數高達5萬3,085對，粗離婚率為千分之2.18，年增率創近10年次高，顯示台灣離婚率位居亞洲前列。在婚姻中財產分配及投保時，如何規劃保費金流以保障自身財產，已成為不容忽視的議題。

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保險法權威劉北元指出，在高離婚率的社會環境下，民眾投保時不僅要考慮保障需求，更要審慎思考財產分配問題，因為如果不幸離婚，財產可能就會失去一半——大多數的夫妻在結婚時都未約定「夫妻財產制」，導致依法應適用法定財產制，因此，離婚時就必須面對「剩餘財產差額分配」的議題。

▲保險法權威、北宇管理顧問總經理劉北元。（圖／劉北元提供）

「剩餘財產差額分配」具體的計算方式是，把婚前、繼承或無償取得的財產各自取回，再針對各自在婚姻關係存續中取得的財產（婚後財產）減除婚後負債後的餘額（剩餘財產），兩者相減除以二，剩餘財產多的一方，要將餘數給他方。

舉例來說，如果女方擁有100萬元現金當嫁妝，婚後都用同一個銀行帳戶存入或支出，一旦決定離婚，這筆百萬現金就會被列為「剩餘財產差額分配」，最後就只能分得財產一半、也就是50萬元。

但如果女方在婚前自行開立存款帳戶，婚後存放而不作為家庭使用，等於有效證明是婚前的資產，那麼這筆100萬元現金就不會納入婚後財產的分配範圍。

另舉其他例子，男方婚前購買的不動產屬於「婚前財產」，但婚後出租的租金所得是「婚後財產」，離婚時就要將租金納入差額分配；但如果不動產有漲價增值，那麼增值部分則不屬於婚後財產，也就不需要進入分配。

▲避免保單計入「婚後財產」的兩大原則。（圖／記者楊絡懸製表）

婚後購買的保單也是同樣的道理，保單是否會被計入「婚後財產」，就要思考婚前、婚後兩個時態，釐清自己的保價金的取得時間、本金與孳息、保險費金流，像是婚前投保的保單並繳費滿期屬「婚前財產」，但婚後投保或原有保單繼續繳費、增值甚至領回，則需注意保單保價金或相關孳息皆可能被列入「婚後財產」。

劉北元提醒，在婚姻關係中投保，最重要的規劃就是保險費金流，也就是繳交保險費可使用婚前、繼承或無償取得的財產。像是投保終身壽險，自己應為受益人，繳交保險費應使用婚前儲蓄、繼承所得，或者是配偶「贈與」的現金，萬一將來不幸離婚，這張保單的保價金將不會計入婚後財產，自己可以保有完整保障。