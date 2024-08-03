台積電ADR暴跌5.26％　美股收黑610點

台股崩跌1004點「創史上最大跌點」 台積電大跌57元

美股在1日全面重挫，拖累亞股表現，台股今（2）日開低走低，終場以重挫1004.01點、21638.09點作收，創下史上最大跌點，台積電（2330）也大跌57元至903元，900元關卡暫守住。

外資大逃殺！暴力狂砍966億元 創下「賣超金額」歷史新高紀錄

受美股重挫影響，台股2日跳空開低，AI概念股齊跌重摔，大盤終場崩跌1,004.01點，寫歷史收盤最大跌點紀錄，跌幅4.43%，收在21,638.09點，成交量5,171.83億元，台股本周跌幅2.18%，周線連3黑；其中，外資更上演「大逃殺」賣超金額達966.59億元，寫下歷史賣超金額新高紀錄。

股市暴漲暴跌「AI股恐慌來了」 投資專家：拋售潮剛要開始

AI題材主導市場趨勢，不過股市卻暴漲暴跌「反覆無常」。投資專家提醒，當AI股過度集中狂熱並有爆炸性成長時，投資者就應該要謹慎小心，「拋售潮恐怕才剛要開始。」

馬士基3度調高全年獲利 萬海、陽明盤中逆勢走揚

台股今（2）日大逃殺，終場收跌1004點，寫下史上最大收盤跌點，不過貨櫃三雄中，萬海（2615）及陽明（2609）盤中卻逆勢上揚，儘管終場沒有守住，但也讓投資人關心是否又有利多浮現；據悉，航運巨擘馬士基（Maersk）3度調高今年度的獲利預測，預計紅海危機將讓運價持續上揚。

台積電終場下殺57元「史上第二慘」 單日市值蒸發1.47兆

在美股重挫下，亞洲股市今（2）日一片倒，權值股龍頭台積電（2330）領跌台股，以重摔42元開盤，全場開低走低，終場收在903元，跌幅5.94％或暴跌57元，單日下殺57元也寫台積電史上單日第二慘紀錄。

黑色星期五再現！台股崩跌1004點創紀錄 台積電力守900元大關

美國科技股釀災，台股2日加權指數重挫1,004.01點，跌幅4.43%，收在21,638.09點，創史上第1大收盤跌點紀錄，再現黑色星期五。市場拋售賣壓一片慘綠，台積電（2330）終場下跌57元，跌幅5.94%，以903元作收，力守900元大關。

英特爾財報低於預期「裁員15%、停發股利」 股價重挫20%

根據外媒CNBC報導，英特爾表示，作為100億美元成本削減計劃的一部分，將解僱超過15%的員工，並報告了業績低於分析師預期的結果，這也導致英特爾股價在周四盤後交易中下跌了20%。英特爾還表示，將不會在2024財年第四季支付股利，並將全年資本支出降低20%以上。

看好NVIDIA AI伺服器液冷需求 外資點名兩台廠受惠

根據外媒CNBC表示，美系外資摩根士丹利看好到2027年，NVIDIA資料中心GPU伺服器機架系統所需的冷卻需求將創造一個價值48億美元（約新台幣1572億元）的市場，其中也點名奇鋐及台達電有望受惠。

股匯雙殺！台股午盤重挫逾900點 台積電面臨900元保衛戰

股匯雙殺！由於經濟數據引發投資人擔憂，美股周四重挫，引爆台股在內亞股今（2）日全面走跌，台股午盤過後再殺一波，指數重挫逾900點，回測21700點，台積電（2330）最低來到908元，面臨900元關卡保衛戰；另新台幣兌美元匯價重貶 1角。

「美債ETF巨星」00679B擬配0.345元！8／16除息 喜迎9月降息預期

市場把握利率維持相對高檔機會，積極進場長天期債券ETF，目前規模最大、投資人數最多的元大美債20年（00679B）2日公告2024年第三季預估配息0.345元，將在8月14日公告確定配息金額，8月16日除息。想參與配息的投資人，最晚需在8月15日前買進持有，配息發放日在9月12日。