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川普若當選「台灣絕對逃不掉！」　台商曝隱憂：東協跳板恐被廢掉

川普投顧2／「台灣絕對逃不掉！」台商憂東協跳板被廢　連馬斯克都掃到颱風尾

▲日本台灣交流協會代表片山和之認為，川普當選將提升亞洲地區的不確定性，全球製造業「再平衡」讓台商陷入挑戰。（圖／freepik、報系資料照）

文／CTWANT

六年前美國總統川普（Donald Trump）開啟美中貿易戰，台灣廠商因應全球製造業「再平衡」，調整生產基地，鄰近大陸的東南亞成第一順位，如今川普參選再喊新貿易計畫，令不少台商憂心，私下向CTWANT記者透露，「被視為中國跳板『洗產地』的東南亞可能不太安全」，且「若川普當選，恐怕連台灣科技廠前進的墨西哥，都可能掃到颱風尾。」

三三會在7月17日舉行例會，邀請日本台灣交流協會代表片山和之以「我個人的中國論」為題演講，當天剛好爆出川普對台灣不友善言論，引發企業大老們憂心，紛紛詢問他的看法。

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「若川普贏得美國總統大選，將提升亞洲地區的不確定性，」片山和之說，倘若中國當前的社會體制繼續下去，美中關係仍不樂觀，呼籲不管是台灣、美國、中國和日本，都必須要正確理解對方意圖，不要發生誤解，但「在政治及安全保障層面上，短期應無解方。」

「最近感覺連東南亞都不太安全，因為大家都知道這是中國製造的跳板，簡單來說就是『洗產地』，逃避美國的關稅。」在大陸廣東做傳產製造業30多年的台商告訴CTWANT記者，他們的工廠也早就移到東南亞去，「大家都知道川普是個生意人，不能硬槓、只能順著他的毛摸。」

川普投顧2／「台灣絕對逃不掉！」台商憂東協跳板被廢　連馬斯克都掃到颱風尾

▲產能過剩，加上恐面臨貿易壁壘，讓在東南亞設廠的大陸光電業者陸續關廠停損。（圖／翻攝自longi solar臉書）

因為美國太陽能製造貿易委員會今年4月提交調查請願書，希望對東南亞四國，包括柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的進口太陽能電池發起「反傾銷」與「反補貼」調查，就是認為這些地方的主要金主就是中國，10月1日將進行反傾銷初裁，全球業者屏息以待。

除了有傾銷問題，太陽能產品也產能過剩，讓在東南亞設廠的大陸業者陸續關廠停損，像是隆基在越南、馬來西亞的生產基地停產，晶澳在越南與馬來西亞也停產，晶科越南廠轉向印度、馬來西亞廠，天合在越南與泰國廠也宣布停產，準備將設備轉往印尼。

在廣東做五金製造出口的台商表示，看到太陽能業者的慘況，所以他也準備擴大墨西哥的廠，來轉移風險，但就怕連墨西哥與美國有簽經貿協定，也會被多加關稅。

《華爾街日報》報導，美國數家AI科技巨頭要求台灣夥伴赴墨西哥設廠，富士康和其他台灣廠商已經響應，加大對墨西哥的投資，想利用2020年生效的美墨加三國自由貿易協定(USMCA)，以墨西哥為「近岸外包（nearshoring）」跳板，將製造業務從中國轉移到墨西哥。

和碩董事長童子賢雖多次公開提到尊重美國的民主制度、不對特定候選人作評論，但他也跟記者私下聊到，台灣廠商大約4、5年前開始往印度、墨西哥等地移動，除了因中國少子化與工資高漲，也是因應全球製造業「再平衡」趨勢。

童子賢表示，「台灣代工廠不是純粹的製造業，是以服務業為核心，用製造業的手段去實踐」，所以為了服務美國的客戶，客戶協商往哪裡前進，供應鏈就必須考量轉移地點。

儘管墨西哥有犯罪、供電不足，以及工資競爭等問題，但已有超過300家台灣企業在墨西哥設廠，除了高科技廠商，還有汽車、玩具、球鞋、家具及布料等製造業；而日韓、甚至中國企業也都大舉投資墨西哥，特別是汽車製造廠最多，試圖讓墨西哥取代中國，成為重要生產基地。

川普投顧2／「台灣絕對逃不掉！」台商憂東協跳板被廢　連馬斯克都掃到颱風尾

▲墨西哥布局恐生變，特斯拉執行長馬斯克緊急暫停投資建設中的工廠。（圖／翻攝自特斯拉臉書、維基百科）

不過，川普日前又有新想法，為吸引車商在美國境內生產汽車，將對從墨西哥進口到美國的汽車徵收高額關稅，嚇得特斯拉(TESLA)執行長馬斯克(Elon Musk)緊急在7月23日的法說會上表示，暫停投資建設中的墨西哥工廠，「要等到 11 月總統大選結束後，再對狀況進行評估」，不然若川普落實這項政策，那「巨額投資將失去意義」。

「台灣絕對逃不掉！」台經院景氣預測中心主任孫明德表示，川普早在2017年到2021年當美國總統，各國業者就已熟悉他的風格，「現在大家都知道，誰花美國的錢、誰賺美國錢、誰搶美國人工作，誰就是川普的眼中釘。」

若川普當選，孫明德整理出台灣「馬上面臨」的三大挑戰，就是半導體投資、軍武採購、以及美國留學與就業問題。他說，中國跟墨西哥這兩國因為賺他錢、搶他工作，影響最大，川普放話要將中國關稅調到60%，台灣也跑不掉，因為晶片生意賺太多錢，勢必上下游與供應鏈會被要求更多在美國投資，且會被檢視軍費支出是否符合美國要求等。

「川普是生意人，會在生意上跟中國好好洽談，」片山和之認為，目前不管是民主黨或共和黨，對中國的觀點都是越來嚴格，美中仍是競爭關係，不管誰當選都一樣，「穩定健全的經濟關係很重要。」

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關鍵字： 周刊王川普台商東協美中貿易戰

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