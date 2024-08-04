債券ETF現在上車趕9月降息來得及？　專家：利率點陣圖最重要

▲美聯準會。（圖／路透）

文／玩股X檔案

美9月降息機率大增！該買短債？還是長債？

利率與債券價格呈反向關係，大家都知道...但利率每降息1%，美債ETF價格會漲多少？有個具體數據與概念...有利於在這時機點，是否錢進美債這項決定做判斷？明年是否還降息？你必須關注聯準會利率點陣圖。

美8月利率決策會議，雖然利率維持不變...但已經做好迎接降息準備，且最近可能降息時間在9月。

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聯準會主席包爾在記者會上提到幾個重點：

1、降息最早可能在9月時來臨。



2、未考慮過1次降息2碼。

3、9月降息有3必要滿足條件。

包括通膨如預期下降、經濟成長維持合理強度、勞動市場保持目前現況。

市場開始降息，美債價格出現飆升，現在買美債ETF還來的及嗎？該買短債？還是長債？若以債券價格對利率變動的敏感度，長債受利率影響會大過於短債...

▲▼玩股網債券ETF分析。（圖片來源：玩股網，下同）

以8月1日為例，美債20年ETF幾乎漲幅在1%上下，如元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）。

同樣是降息腳步近了，你看富邦美債1-3年（00694B）、元大美債1-3年（00719b）反倒呈現跌勢；最主要短債受到政策影響較大，長債則是受經濟因素影響較大，如通膨、利率。因此若受到美國開始迎接降息腳步，若你真要買美債ETF，選長債會較短債具優勢！

短債、長債怎麼分？

依據債券到期1-3年為短債、7-10年為中期債券、10年以上則為長債。與其因為降息因素而投資美債，有一點至關重要的是，必須得要衡量自己個性適不適合？

因為債券投資需要大資金、長時間與不斷擇低投入來拉高平均殖利率...也就是你必須本金夠大、投入時間夠長、且手頭有閒錢能擇低加碼，這樣才易見到效果。如果以操作飆股的心態，例如一年目標想要賺1倍...這種心態轉換到債券ETF，就會非常痛苦！因為光耐心的消磨，可能未必過得去。

另外即便是降息，甚至開始啟動降息循環，債券ETF價差可能也未必如你想像中的好賺！這怎麼說呢？你必須了解債券投資的重要數據...例如「債券存續期間」，因此來探討，利率每降低1%，債券價格會漲多少？就會更有概念。

甚麼是存續期間？可以將它理解為持有債券的平均回本時間。

例如美債1-3年，代表平均回本時間不到3年就回本；美債20年則代表平均回本時間可能要拉到將近20年（所以才說商品適合有耐心的人）。

存續期間另一項主要功能：衡量市場利率變動！也就是利率每變動1%，相應債券價格預期會變動多少?假設存續期間為3年，每降息1%則債券價格上漲3%

我以美債ETF市值規模與成交量最大的2家，元大美債20年、國泰20年美債來比較：



美債ETF因為持有1籃子債券，依據比重會計算「平均有效存續期間」並且投信都會揭露此數據。

以7/31日元大投信與國泰投信所公布（每日會變），元大美債20年的平均存續期間為16.8年，國泰20年美債的平均有效存續期間為16.66年；也就是利率每降息1%，這2檔ETF預期價格上漲16.8%與16.66%。

問題是美聯準會預計9月降息不考慮2碼，因此僅1碼機會較大...

1碼是多少？1碼=0.25%，相當於25基準點...因此降息0.25%預計對2檔美債20年ETF，價格上漲4.2%、4.165%

問題在於9月降息之後？

其實對於後市，每家看法不一，樂觀如花旗，啟動降息循環將連降8次；美國銀行則示警，今年只降1次，那就是9月那次...實際上有關於利率預測，有在投資債券必須得要關注「聯準會利率點陣圖」



聯準會是由理事會、12家聯邦銀行、聯邦公開市場委員會(FOMC)所組成，共19為委員可以投票（票委）。

因此利率點陣圖中，每一個藍點就代表一位票委的利率意見；若以2024、2025、2026、2027年，藍點數最多的來觀察利率走向...你的確會看到近幾年會走降息趨勢，這點沒錯！

聯準會利率點陣圖，公布時間為1季公布1次（3、6、9、12月中下旬），若相比3月所公布的點陣圖相比，中位數則是有往上調動現象！

假設我們不看太遠，就看19位票委預期2024與2025年...利率由5.125%降為4.125%，也就是說預期到2025年，降息剛好1%；若再加上剛剛2檔美債20年ETF平均存續期間觀念，2美債20年ETF價格上漲16.8%、16.66%，也就是說抱美債20年ETF抱到2025年，除了平均殖利率領債息外，債券價格約漲16.8%、16.66%。

所以在投入美債ETF之前，留意金融商品的特性是不是自己所想要的，這點至關重要！若您的目標是打算1年翻倍報酬，投入美債你會抱得非常辛苦...

因為領息+價格上漲約20%出頭...這離目標有相當大的差距！但若您資金量較大，也很有耐心，再加上手頭的確有閒錢可擇時加碼...以長期的角度來抱美債，對應聯準會降息趨勢而言，不失為穩健的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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