台股重殺逾1700點　經長郭智輝：全球股災「大家要有準備」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

美股大跌，台股今（5）日大血洗，盤中一度重殺逾1700點，失守2萬點關卡，亞洲股市也一片慘綠，對此，經濟部長郭智輝表示，對於全球股災，大家要有準備，這是全球景氣的一部分，且環境變動也會影響景氣。

郭智輝今日出席2024第8屆能源轉型國際論壇，會前受訪時，談到對全球景氣的看法，他指出，「全球股災，大家要有準備，這是景氣循環的一部分，景氣變動跟環境變動，環境影響景氣非常多，包括因為受到極端氣候影響，世界景氣都有變動。」

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