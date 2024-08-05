台股一度失守2萬！狂摔1700點逼近熊市　鴻海等245家公司盤中跌停

▲台股大跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受歐美日股重挫影響，台股今（5）日在權值股鴻海（2317）、台積電（2330）帶頭殺之下開盤1小時盤中重挫逾1700點，最低報19926.66點，與7月11日刷歷史最高價24416.67點相較，跌幅超過18.39%，若跌逾2成將被認定為進入熊市，投資人搖頭。

開盤1小時，已有245家上市公司掛出跌停，台積電（2330）盤中重挫68元至835元、鴻海開盤即摜跌停隨後打開。

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