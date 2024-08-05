罕見！台積電2天跌129元收6個月最低　並列17檔注意股

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布17檔注意股，其中台積電（2330）因六個營業日起迄，兩個營業日收盤價價差達129.00元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者，因此被列入。
其餘還有喬福、川湖、錸德、所羅門、昆盈、京城、創意、穎漢、十銓、祥碩、旭隼、穎崴、雲豹能源、雷虎、羅昇、佳龍被列入。
台積電今日股價慘跌，盤中更罕見觸及跌停，終場收在815元，下跌88元，跌幅9.75％，市值滑落至21.14兆元。
▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布17檔注意股，其中台積電（2330）因六個營業日起迄，兩個營業日收盤價價差達129.00元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者，因此被列入。
其餘還有喬福、川湖、錸德、所羅門、昆盈、京城、創意、穎漢、十銓、祥碩、旭隼、穎崴、雲豹能源、雷虎、羅昇、佳龍被列入。
台積電今日股價慘跌，盤中更罕見觸及跌停，終場收在815元，下跌88元，跌幅9.75％，市值滑落至21.14兆元。
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台股「黑色星期一」重殺1807點，失守2萬大關，證交所總經理簡立忠今（5）日急召開記者會向外喊話，台股下跌有2大特性，一是亞股走跌；第二則是美股重挫與中東情勢緊張造成。不過遭媒體詢問有任何救市措施，簡僅以「目前沒有要推出配套措施，會高度警戒觀察」回應。
2024-08-05 15:33
台股今（5）日收跌1807..21點，以19830.88點作收，台指期也跟殺，收跌2152點，摜殺至19374點跌停鎖死。
2024-08-05 14:22
由於美國股市表現不佳，台股也受到拖累，今（5日）台股開低走低，終場大跌1807點來到19830.88點，跌幅8.35％，成交量6407.93億元。
2024-08-05 13:36
美股大跌，台股今（5）日大血洗，盤中一度重殺逾1700點，失守2萬點關卡，亞洲股市也一片慘綠，對此，經濟部長郭智輝表示，對於全球股災，大家要有準備，這是全球景氣的一部分，且環境變動也會影響景氣。
2024-08-05 10:02
台股今日上演大屠殺，台積電（2330）開低走低，最後仍亮燈跌停，下跌90元至813元，指數也重挫超過1800點。
2024-08-05 13:29
台股遭血洗，台積電（2330）成為空頭攻擊重心，近收盤前33分鐘亮燈跌停，單日下跌90元，市值蒸發逾2.33兆元，創史上最慘紀錄。
2024-08-05 13:06
台股今（5）日盤中重挫逾1700點，經濟部長郭智輝發言喊「大家要有準備」進一步打擊多頭士氣，至10點20分左右，245家上市公司摜至跌停，元大台灣價值高息ETF（00940）爆出逾30萬張大量，刷8.92元掛牌以來新低價。
2024-08-05 10:35
台股今日上演大逃殺！開盤重挫逾千點，盤中更一度跌破2000點來到19926.66點，跌幅超過1700點，其中高價股更是一片倒，其中世芯-KY（3661）今日開盤即打入跌停鎖死，下跌230元，等於一張就賠23萬元，讓不少投資人心在淌血。
2024-08-05 10:28
受歐美日股重挫影響，台股今（5）日在權值股鴻海（2317）、台積電（2330）帶頭殺之下開盤1小時盤中重挫逾1700點，最低報19926.66點，與7月11日刷歷史最高價24416.67點相較，跌幅超過18.39%，若跌逾2成將被認定為進入熊市，投資人搖頭。
2024-08-05 10:03
受美日股市重挫影響，台股今（5日）開盤重挫逾千點，台積電（2330）開盤狂殺60元至843元，900元大關守不住；指數殺逾1300點刷史上最大盤中跌點紀錄。
2024-08-05 09:06
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