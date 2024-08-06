運價跌太快大船公司美國線本月中喊漲一千美元　但阻力不小

▲攬貨業多認為八月中漲價困難度頗高。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場美西線運價依上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)，美西線7月5日每大箱(40呎櫃)運價是8103美元，8月2日已降到6245美元，少了1858美元，跌幅高達22.93%，幾家大型貨櫃船公司都已通知客戶8月15日美西、美東都要漲1000美元，但是馬士基網上的運價到本月底前都沒漲，非海運聯盟已經降到4500-4600美元，漲價頗有難度。

一家超大型攬貨公司與一家大型攬貨公司都認為貨量不足，很難漲得成；另一家超大型攬貨公司認為，要看貨量能否支撐這次漲價，有些船公司貨源多漲得上去，但只要有人裝不滿，運價很快就會調降下來；另一家大型攬貨公司認為，市場需求增溫速度不夠，除非加拿大鐵路工人醞釀的罷工真的行動，否則不易上漲；還有一家攬貨公司則認為，機會一半一半，或許大船公司會透過縮減航班助升運價。

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其實目前市場運價還是很高，去年SCFI公布的8月4日美西線運價是2002美元，美東是3013美元，都有在獲利水平以上的運價，今年8月2日(每周五公布)是6245與9346美元，已經是三倍價，屬於超高獲利的運價，不過船公司怕運價下跌速度太快，企圖透過漲價方案遏止運價持續下跌，攬貨公司也坦承，運價下跌是會影響攬貨公司獲利的。

目前台灣市場美西線運價每大箱約5600-6100美元，美東線(紐約)約8300-9200美元，近一周美東線跌幅較大，攬貨業估計之前美東線運價支撐度特別高是因為不像美西線有加班船，也有船公司開新航線，但是地中海航運與達飛航運本月都在美東線派出加班船，大陸市場出現每大箱7500美元加班船特惠價之後，運價開始較大幅下修，另一方面巴拿馬運河逐步調高每日通行數量，昨(5)日起增至35艘，9月將增加到36艘，達到正常通行量，船舶周轉率因而逐步提高，也是加大運價下修幅度的主要原因之一。

歐洲籍船公司表示，會努力推動8月15日漲價，漲不漲得成這兩天就會明朗化。亞洲籍船公司則表示，運價跌太快了，即使8月15日沒漲成，9月1日一定要漲。