NVIDIA新晶片延遲恐害慘台積電　韓媒：有利AMD、三星

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA（輝達）最新一代AI加速器「Blackwell」傳設計缺陷，導致出貨時間至少延遲三個月，對此南韓半導體專家認為，這將有利於三星電子與AMD，因為NVIDIA的延遲可能引發業界對其的反彈，使得大型科技公司更積極尋找取代NVIDIA及台積電的供應商。

由於Blackwell的設計瑕疵，GB200的交貨時間可能會延後超過三個月。儘管其價格高達4萬美元（約新台幣131.6萬元），但Google、微軟等大公司仍然大量訂購，NVIDIA甚至要求台積電提高25%的產量。

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因此，微軟、Google和Meta等大型科技公司的商業計劃可能受到影響，因為他們原本打算使用GB200來提升自家的AI服務。

根據韓國媒體《Business Korea》報導指出，微軟與Google已經派人前往AMD，共同開發下一代產品，並且微軟也開始購買AMD的AI加速器MI300X，蘋果則選擇使用Google的TPU晶片進行AI模型訓練，而非NVIDIA的產品。

三星也正在積極尋求成為台積電的替代方案，並且正在推動其代工與先進封裝的「一站式服務」。此外，三星目前也在供應AMD第四代的HBM（高頻寬記憶體），並已經確保了HBM3E的供應。

然而，《Business Korea》也指出，由於Blackwell上市前的訂單數量激增，SK海力士與三星已經將生產線轉型為以HBM3E為主。如果Blackwell的上市時間真的延後到明年，可能會對這兩家韓國公司的下半年表現產生負面影響。

不過，三星的股價在5日大跌10.30%，導致市值蒸發了49兆韓元（約新台幣1.27兆元）。