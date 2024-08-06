今年新鮮人起薪35500元！高薪排行出爐　「這工作」贏過科技業

▲今年新鮮人起薪最高的是營建施作為43000元。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

缺工加上通膨，讓很多業者經營起來苦哈哈，不過今年畢業的求職新鮮人就有福了，104人力銀行大數據發現，今年新鮮人平均薪資35,500元，比2023年的35,000元多500元，其中高薪產業集中在科技、醫療、營建業，百萬年薪的職務多見於「師」級工作，以及工程研發與外派；特別的是，這次數據顯示，新鮮人的六大高薪職務，第一名為營建施作，為43000元，比醫療專業與軟體工程的42500元還多。

104人力銀行在今（6）日舉行「薪資風向球！2024年畢業生求職薪水全解析」記者會，104人力銀行獵才招聘資深副總經理鍾文雄表示，觀察1到7月企業刊登「歡迎應屆畢業生」的9.7萬筆職缺取中間值，發現2024年新鮮人薪資35500元，比2023年多500元，這也反映近期景氣回升，且企業願意花更多資源來招募人才。

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鍾文雄表示，從104人力銀行大數據來看，新鮮人的六大高薪產業依序為醫療服務業38370元、半導體業38000元、軟體及網路業與建築與土木工程業37500元、不動產業與電腦及消費性電子製造業37000元。

若以職類來看，六大高薪職務依序為營建施作43000元、醫療專業與軟體/工程42500元、製程規劃40000元、工程研發38950元、營建規劃38700元。多為專業技術及研發職，或是來自醫療專業、AI、房地產、科技製造等的熱門產業。

不過文科畢業生也不必太擔心，數據顯示，雖然起薪低於整體，但磨練三年後薪資漲幅高於20%有三種職務，像是財務、會計、稅務等，透過證照累積，薪水會從34000元成長25%到42500元；生產管理在熟悉工作後，培養優化流程與品質的能力，薪水會從34000元成長25%到42335元；行銷累積成功案例成為加薪籌碼，薪水從35000元成長22%至42645元。

而起薪較高的地區，第一名還是科技大廠聚集的新竹縣市、為37000元，再來是台北市的36500元，新北市與桃園市都是36000元。

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