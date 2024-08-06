ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

跌深是最大利多！「多頭總司令」張錫點台股3大優勢：把握進場機會

▲國泰投信董事長張錫建議投資人，穩住腳步，把握低檔進場機會。（圖／國泰投信提供）

▲國泰投信董事長張錫建議投資人，穩住腳步，把握低檔進場機會。（圖／國泰投信提供）

記者楊絡懸／台北報導

針對台股近期大幅修正，被市場稱為「台股多頭總司令」的國泰投信董事長張錫6日表示，短空因素引發市場恐慌，但AI趨勢未變，以資產管理業者的角度來看，此時低點，其實正是檢視企業基本面的最佳時間，也是投資人可以分批撿便宜的機會。

「跌深就是最大的利多。」張錫用這一句話，貫穿投資策略。他提到，台股史詩級下修，除了中東情勢，主要是受到3大因素影響：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一，對美國經濟衰退的疑慮，但8月5日剛公布的服務業PMI值為51.4，數據已從上月48.8明顯回升，消弭了市場雜音。

第二，日本央行升息日幣大幅升值，造成「Carry trade unwind」，意指原先借日幣買美股及日股，被迫反手賣出的現象，連動股市下滑，目前日圓已止穩。

第三，美國前總統川普（Donald Trump）發布台灣搶走美國晶片生意，從台積電（TSMC）及英特爾（Intel）最近公布的財報及展望，就可看出台灣科技業競爭力超越美國企業，反而是台灣幫助美國升級。

另一方面，對於市場傳言輝達（NVIDIA）Blackwell有瑕疵才延後出貨，張錫說，其實這部分原本就是計畫明年才會大量出貨，為明年成長的最大動能。

張錫進一步解釋，台股有三大優勢，第一大優勢就是「AI+半導體供應鏈」，從2023年由ChatGPT帶起的生成式AI旋風，科技產業的漲勢延燒到史上最熱鬧的台北國際電腦展（COMPUTEX），AI不僅是熱門話題，更是未來3至5年、甚至更長期的全球趨勢和投資市場的重中之重。

他說，台灣供應鏈正是核心關鍵，從IC設計、晶圓代工、電源、散熱、PCB、伺服器代工等產業，具備關鍵的獨家優勢，台灣人坐擁「AI軍火庫」，讓全世界都稱羨，當其他廠商還在思索如何把AI商機實現成獲利，台廠已經滿手訂單，其他包括電動車、雲端等，都會需要台灣科技國家隊。

▲台股8月5日崩跌1,807點，讓多數投資人感到恐慌。（圖／記者屠惠剛攝）

台股的第二大支撐還有「金融」。張錫指出，14家金控在今年上半年已經大賺3,374億元，獲利能力大爆發，原先有點委屈的金融股股價，在今年上半年也多創下新高，優異的EPS，更被投信ETF選入成分股。

「金融股最近拉回，主要是因為受到整體市場恐慌的氣氛影響。」張錫認為，接下來陸續公布財報後，金融業還有投信資金、股息收入和投資收益等利多，且9月若順利開始降息，壽險避險成本下降，更是一大好消息。

台股第三優勢是ETF。值得注意的是，台股ETF投資人高達922萬人，規模超過2兆元，每月定時定額的投資金額超過100億元。以目前ETF受益人數最多的國泰永續高股息（00878）為例，規模大約3,000億元，這陣子股市大幅修正，00878股民仍持續增加中，這些都是穩定台股的支柱之一。

張錫建議，危機就是轉機，長線來看，高檔能賺錢，但低檔才是入場的好時機，台股還會震盪一陣子，不過這對長期存股族而言反而是好消息，可望迎來逢低承接或加碼的機會，因此他建議可逢低布局台股市值型ETF，在基本面、資金面良好的狀況下，台股後市仍然是樂觀看待。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

關鍵字： 台股張錫國泰投信AI半導體金融

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP84正片／投資必修課！能避險也有高風險 一次讓你懂「期貨」到底是什麼

推薦閱讀

跌深是最大利多！「多頭總司令」張錫點台股3大優勢：把握進場機會

跌深是最大利多！「多頭總司令」張錫點台股3大優勢：把握進場機會

針對台股近期大幅修正，被市場稱為「台股多頭總司令」的國泰投信董事長張錫6日表示，短空因素引發市場恐慌，但AI趨勢未變，以資產管理業者的角度來看，此時低點，其實正是檢視企業基本面的最佳時間，也是投資人可以分批撿便宜的機會。

2024-08-06 16:18
環球晶上半年EPS 14.04元　美、義擴產雙獲政府補助

環球晶上半年EPS 14.04元　美、義擴產雙獲政府補助

環球晶（6488）今日召開董事會，會中通過截至2024年6月30日止之第二季財務報告，環球晶第二季合併營收153.3億元，季增1.6%，年減14.4%；營業毛利率32.3%，營業淨利率22%；稅後淨利28.8億元，季減18.5%，年減39.9%，稅後淨利率18.8%；稅後每股盈餘6.02元。

2024-08-06 15:12
威剛7月營收30.54億元、年增逾3成　記憶體現貨價接近落底

威剛7月營收30.54億元、年增逾3成　記憶體現貨價接近落底

受惠記憶體合約價市況穩固，記憶體模組大廠威剛（3260）7月合併營收為30.54億元，月增3.38%、年增34.04%；累計今年1-7月合併營收年增46.54%達239.64億元。

2024-08-06 14:48
被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉

被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉

全球股市持續震盪，美股昨日持續重挫、台股今日強勢反彈，經濟部長郭智輝昨日談到全球股災，指出「大家也有準備，這是景氣循環的一部分」，引來各界抨擊聲浪，不過他今（6）日改口稱「股災其實我不是那麼熟悉」，強調台灣的產業非常強。

2024-08-06 13:11
高股息ETF規模大洗牌！00878超越0056居冠　投資人愈跌愈買

高股息ETF規模大洗牌！00878超越0056居冠　投資人愈跌愈買

台股漲跌動盪，在8月5日暴跌1,807.21點時，高股息ETF卻成盤面亮點，其中，「台股ETF人氣王」國泰永續高股息（00878）成交量達35萬張，資產規模增加逾新台幣50億元資金，總規模衝上2,831億元，一舉超越元大高股息（0056），躍居台灣規模最大的高股息ETF。

2024-08-06 13:05
多空雙巴！台積電差1檔拚亮燈　少見「一天跌停一天漲停」

多空雙巴！台積電差1檔拚亮燈　少見「一天跌停一天漲停」

台積電（2330）昨日盤中重摔至813跌停價，今（6）強勢反彈，近午盤一度上漲80元至895元，差一檔漲停，台積電股價少見出現一天跌停一天漲停，法人指出，做多做空難預測，考驗投資人操作能力。

2024-08-06 12:46
中東戰火緊張　萬海一度漲停、長榮陽明漲7％

中東戰火緊張　萬海一度漲停、長榮陽明漲7％

台股大怒神，今（6）日早盤一度大漲逾800點、盤中又突然翻黑下跌160點，上下震盪近千點，不過，航運族群相對抗跌，尤其貨櫃三雄中萬海（2615）更是一度觸及漲停價82.5元，長榮（2603）、陽明（2609）也一度漲逾7％。

2024-08-06 10:40
台股大漲又翻黑！台積電回神漲逾7%　聯發科飆漲停重返千元

台股大漲又翻黑！台積電回神漲逾7%　聯發科飆漲停重返千元

台股6日早盤回神大漲809點，寫盤中最大漲點，不過盤面仍不穩，大漲後出現回落，一度反跌逾150點。觀察個股表現，台積電（2330）早盤一度上漲7.11%，最高873元，重返半年線，市值也新增新台幣1.5兆元，隨後漲勢收斂仍維持逾5%。

2024-08-06 10:27
台積電股價大跌更吸引人　外資列首選個股

台積電股價大跌更吸引人　外資列首選個股

晶圓代工龍頭台積電（2330）近期股價遭血洗，5日甚至被打入跌停，不過股價回到8字頭的台積電卻讓外資法人十分看好，美系外資出具最新報告表示，將台積電列為首選個股，認為台積電在股價表現疲弱後，他的估值現在更具吸引力。

2024-08-06 10:27
融資斷頭殺出！台股翻黑下挫逾160點　上下震盪近千點

融資斷頭殺出！台股翻黑下挫逾160點　上下震盪近千點

台股（6）日早盤開高，一度大漲逾800點，指數隨即一路殺低，市場推估與昨日重挫所造成融資斷頭賣壓所致，指數一度翻黑，大跌168點，上下震盪977點。

2024-08-06 09:58

讀者迴響

熱門新聞

仰德集團感謝各界關心　第4代許家鈞告別式圓滿結束

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

美股狂洩1033點　台積電ADR跌1.27％

融資斷頭殺出！台股翻黑下挫逾160點　上下震盪近千點

台股市值蒸發153座101！老謝：震央在日本

美股開盤3大指數重挫　道瓊下跌破1千點

被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉

台股暴力反彈大漲近800點、站回20600　台積電飆升54元至869

罕見！台積電2天跌129元收6個月最低　並列17檔注意股

多空雙巴！台積電差1檔拚亮燈　少見「一天跌停一天漲停」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366