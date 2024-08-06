貿協與日本貿易振興機構共議新局　談農林水產品出口拓銷等

▲台日第17屆T-J會議雙方與會人員大合照，後排左5起貿協秘書長王熙蒙、董事長黃志芳與JETRO理事長石黑憲彥、理事高島大浩。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會(TAITRA)與日本貿易振興機構(JETRO)於本月5日至6日，在東京舉行第17屆「TAITRA-JETRO聯席會議」，6日由貿協秘書長王熙蒙與JETRO理事高島大浩共同主持第17屆TAITRA-JETRO聯席會議，就貿易新局勢下，雙方於「供應鏈移轉與合作」、「農林水產品出口拓銷」及「組織營運應變」等三大議題進行交流。

貿協董事長黃志芳則是在5日率領秘書長王熙蒙及重要幹部，拜會JETRO理事長石黑憲彥，石黑理事長表示，JETRO帶領日本食品業者參加本年台北國際食品展，業者反饋極佳，給予該展高度評價。

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聯席會議中，在供應鏈移轉與合作方面，JETRO強調，全球商業環境不確定性增加，日本企業需要更多客觀資訊進行決策。自2024年起，JETRO針對海外市場的經濟安全保障、綠色轉型、人權和數位等議題進行深入調查，並透過J-Bridge、J-Startup、Invest Japan等平台推動日商與外商的商務連結、扶植日本新創及吸引國際人才，促進日本國內外資本、技術和人才的流通。

貿協回應我國經濟部部長郭智輝將日本列為「境外關內」的評估目標之一，盼未來雙方多合作辦理商務媒合推廣活動，深化台日半導體、新創企業等領域合作，擴大投資帶動貿易的綜效。

此外，貿協也分享在供應鏈重組及分散市場已成為趨勢下，積極協助台商海外布局，並自2013年起與JETRO合作推動「台日第三國合作」計畫，2017至2023年間在東協國家共合作開發97件案源，超過半數為供應鏈合作。此次會議雙方討論將合作範圍擴大至非洲市場，聚焦於汽機車及零配件、機械產業及綠能等領域。

台日農林水產品出口拓銷一直是兩會的重要任務。2023年日本農水產食品出口額突破1.4兆日圓，創下歷史新高，全球快速增加至18.7萬家的日本料理店是主要貢獻者之一。JETRO提出，未來將加強日本農林水產品先轉台灣加工後再出口，或直接銷往台灣海外餐廳。

貿協則分享多元行銷策略，如籌辦17項拓銷展團設立台灣好食品主題專館、推廣食品低碳包裝及認證、設立海外美食快閃店、與知名主廚辦理美食國際秀及配合政府政策以「Taiwan Select」品牌進行集體行銷等，期待雙方能進一步擴大合作。

在組織營運方面，JETRO表示，其人才來源多元，透過辦理全員會議及設立跨部門專案團隊提高業務認知和團隊凝聚力。貿協介紹數位轉型的3A策略，包括導入自動化工具完成重複性任務(Automation)、透過人工智慧提供客製化資訊及服務(AI)及鼓勵員工將數據視覺化及利用生成式AI工具以提升組織效能(Action)。

「TAITRA-JETRO聯席會議」自2006年起每年輪流在台日兩地舉辦，透過定期會議分享業務推廣經驗、相互學習及合作辦理活動，已成為促進台日商務合作的重要平台。第18屆會議將於2025年在台灣舉行。

另外，貿協也與韓國貿易推廣單位KOTRA定期辦理雙邊聯席會議，並積極連結國際組織及國外近500個產業公協會，為台灣業者建立綿密的國際貿易網絡。有興趣站在經貿最前線與國際接軌的有志之士，可把握今年底貿協招募新血的機會，成為台灣的經貿尖兵! 意者可填寫線上表單，優先領取報名簡章：