黃仁勳演講背板驚見2會計師事務所　安永：AI工作量更多不會失業

▲輝達創辦人黃仁勳演說背板，兩大跨國會計師事務所在AI供應鏈中榜上有名。（圖／翻攝NVIDIA官網直播）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前在美國拉斯維加斯CES展演講，黃演講到「代理式AI」的環節中背板列出跨國會計師事務所Deloitte（勤業會計師事務所）與EY（Ernst & Young Global，安永會計師事務所），引發會計圈熱議「要失業了嗎？」不過安永會計師事務所指出，AI反而讓工作量增加，沒有失業的問題。

勤業、安永的國際性標誌在黃仁勳直播演講背板中出現，在「Agentic AI」（代理式人工智慧，代理式AI」環節中，與埃森哲（Accenture）、高知特（Cognizant）、EXL Service、SoftServe、印度塔塔諮詢、威普羅公司、 Infosys、Tech Mahindra、Quantiphi等，多為管理諮詢、數據應用領導業並列。

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黃仁勳演講中提及，Agentic AI泛指用在「資訊工作」上的軟體型 AI 助手或代理人（agents），可處理文本、文件、對話、客服、知識管理等事務。

安永會計師事務所所長傅文芳向《ETtoday新聞雲》說：「EY 協助許多企業做數位化轉型及規劃AI策略，在過程中會用到許多NVIDIA的晶片為主的電腦及Server（伺服器），也就是ㄧ個把客戶需要的各個系統整合的顧問。」

傅文芳指出，AI發展對減低會計師工作量目前還看不出來，現階段安永在諮詢業務上的重點，在於教企業妥善運用AI，「同仁更有成就感」。