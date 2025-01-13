雲林預售屋交易年增600筆　在地：2025年首購族迎來入場良機

▲雲林縣的蛋黃區以斗六、虎尾兩大生活圈為主，斗六腹地小屬於都會蛋黃區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／雲林報導

隨著城鄉之間交通便捷，也讓過去差距變小，尤其是中台灣的雲林縣，在高鐵縮短城市距離後、封測大廠矽品精密進駐中科虎尾園區，也帶動雲林縣預售屋大幅成長，不過第七波打房政策下，在地房仲分析現況認為購屋族還是「往蛋黃區」。

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台慶不動產斗六家樂福加盟店店東徐健民以數據分析：「2023年雲林縣預售屋交易筆數約1700筆，2024年全年來到2300筆，整體呈現價量具揚，且高價帶突破單坪35~39萬元，說實話並不便宜。」

不過房市數據勢如破竹，但徐健民分享第一手現況：「在第七波打炒房之下，全台買氣驟降，雲林縣過去不受第二戶限貸，這波也全國皆歸納，這對於過去看好雲林低基期而出手的多屋族來說，相對貸款壓力就顯現。」

▲2023年雲林縣預售屋交易筆數約1700筆，2024年全年來到2300筆，整體呈現價量具揚。（圖／記者陳筱惠攝）

不過徐健民表示：「雲林縣這幾年其實才剛剛開始起漲，首購族部分買氣仍旺盛，但目前需注意貸款部分利率以及排撥狀況仍在，且短期內可能未解，也因此近期造成買方觀望心態相對濃厚。」

不過近期以雲林來說，價格區間帶沒有很大幅度的調整，但委託量有增加，徐健民認為：「以目前雲林縣仍有重劃區話題，雖然需要2年以上等待期，但過去受到預售屋帶動下，新成屋、中古屋已略有漲幅。」

加上雲林公共工程也很豐富，包括國家住都中心規劃的兩個社宅「斗六好室」、「東仁安居」以及為迎接2025年全國運動會（全運會）在雲林舉辦，雲林縣政府斥資15億元，興建虎尾田徑場主場館預計2025年7月完工。

▲隨著城鄉之間交通便捷，也讓過去差距變小。（圖／記者陳筱惠攝）

徐健民說：「雲林縣的蛋黃區以斗六、虎尾兩大生活圈為主，斗六腹地小，相對來說屬於都會蛋黃區，所以即便屋齡舊一點、屋況小一點，購屋族仍是會聚焦生活機能、生活機能成為購屋首選。」

▲台慶不動產斗六家樂福加盟店店東徐健民認為，在央行打炒房、銀行限貸房市冷卻，但卻是自住客可以相對「逢低入場」的好時機。（圖／業者提供）

斗六因匯集便利性，房價雖漲，但事實上房租同漲，租屋族會越來越辛苦，徐健民說：「以基本面來說斗六房市仍是相對有支撐性，在央行打炒房、銀行限貸，讓房貸審核與撥款期也都拉長，不少自住客暫緩購屋腳步，但實際上對現在首購族來說是相對『逢低入場』的好時機，也建議購屋族先檢視自身財務狀況，有遇到不錯的物件就勇敢出手。」

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