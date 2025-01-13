洛杉磯野火燒出災難財！　估帶來約一季的重建物資運送潮

▲洛杉磯野火估計會帶來約一季的災後重建物資運送潮。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國洛杉磯野火持續肆虐，海運界高階估計會為貨櫃船公司再度帶來一筆災難財，一家超大型攬貨公司負責人估計，約兩個月後，受災戶在領到保險金與救濟金後，會展開較大規模的重建工作，會有約一季的災後重建物資運送潮；陽明海運前董事長謝志堅也認為會有，但加州僅是美國50州當中的一州，加上美國進口商因為美東罷工可能已經囤積了不少貨，不能期望太高。

洛杉磯野火粗估財產損失估逾1350億美元(約台幣4.47兆元)，且因野火持續蔓延，損失數字還會加高，目前政府有2周共770美元(約台幣2.55萬元)的生活救急資金發放，且預料後續會再進一步提供更多應急措施。

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這場火災也燒出美國保險業問題，野火發生前數月，多家私營保險公司因加州野火頻繁而陸續退出市場，許多居民依賴由州政府的「公平保險計畫」， 由加州所有保險公司按比率分攤保險，估計受災戶領到保險金開始重建需要一段時間。

外籍船公司高階主管認為，洛杉磯木造房子多，木材來源可能是美國本身與加拿大等，估計房子蓋得差不多了才會開始自亞洲等地採購家具與電器，會有時間落差，目前還很難看出災後重建物資運送潮會落在什麼時候。

貨櫃船公司在新冠肺炎疫情期間發了最大的災難財，接著是巴拿馬運河缺水、紅海危機與剛結束的美東罷工危機，這些大小災難，讓市場運價得以衝高。