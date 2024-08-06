快訊／台股大逃殺！材料-KY、國巨2檔爆違約交割　金額逾2億元

▲台股自8月2日起血洗重挫，違約交割金額也暴增。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股8月2日（上周五）重挫1,004.01點，跌幅4.43%，突如其來的暴跌，讓違約交割金額也暴增！根據證交所6日統計，共有13戶沒繳錢，累計違約交割金額總共2.3億餘元；此外，由於台股8月5日收盤重挫1,807.21點，將在7日公布最新違約交割狀況。

根據證交所證券商申報投資人違約金額，買進、賣出合計總金額2.3億餘元，買進、賣出相抵後金額為1,824萬餘元。

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其中，違約資訊揭露標準的個股有兩檔，材料-KY（4763）金額最大，買賣合計近1.59億元，由國票安和及華南古亭申報；另一檔則是國巨（2327），也是由國票安和申報違約交割，買賣合計為4,682萬餘元。兩檔金額總計約2.06億元。

據了解，材料-KY是證交所公告違約交割數據以來，僅次於7月23日台積電2.28億元，寫下單日違約金額歷史紀錄次高。

此外，由於台股8月5日收盤狂瀉1,807.21點，跌幅8.35%，血洗下挫速度過快，並創下歷史收盤最大跌點及跌幅。基於「T+2制度」，違約交割將於8月7日傍晚公布，金額規模恐怕再寫另一波新高。

證交所再次提醒投資人，一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場的開戶交易，也可能需負擔法律上的責任，並對個人信用產生負面評價。投資人應審慎評估投資狀況，強化風險意識，並隨時留意交易紀錄及資金運用情形，避免無法履行交割義務，以保護自身投資權益。