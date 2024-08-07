造綠色船舶為必選項目　貨櫃船訂單量高達19％還是要造

▲建造綠色船舶已成為貨櫃船公司必選項目。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

波羅的海國際航運公會(BIMCO)統計數據顯示，今年上半年貨櫃船運力增加了160萬箱(20呎櫃)，達到2950萬箱，是15年來增長最快的一年，而訂造中船舶佔現有運力19%，已經明顯過剩，但新訂單仍持續增加中，業界者指出，根據國際海事組織(IMO)的環保新規，建造綠色船舶已經成為必選項目，而船東自疫情以來賺得盆滿缽滿，更加速了造船進度。

去年貨櫃船運市場出現疫後衰退現象，市場運價大幅下滑，舊船拆解速度也加快，根據Alphaliner統計，貨櫃船拆船量去年總計拆解87艘，共計17.7萬箱運力，與2022年的1.09萬箱與2021年的1.65萬箱相比，拆解量是逾十倍的成長。

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今年因為紅海危機，船隻繞航好望角增加了船舶需求，使得原本預計還會拉高的舊船拆解量大幅下滑，今年上半年貨櫃船共36艘，5.1萬箱運力船舶被拆解。而今年迄今為止，共有63艘貨櫃船新訂單，總運力達40萬箱，累積訂單量已佔現有船隊19%。

大陸信德海事網分析，以目前船廠新造船訂單，2025年至2027年期間，每年平均會有150萬箱新船交船，而2028年才能交付的貨櫃船訂單還在累積當中。

運力在1.2萬至1.7萬箱區間的船舶綜合運力增長最快。目前該板塊在貨櫃船隊當中佔比最大，達到了22%，年增25%，占整個船隊增長的近50%。

在2015-2021年期間，運力大於1.7萬箱的船舶在增長中佔主導地位，但只佔新造船訂單運力的17%。原因是船東的重心已經從大型船舶上轉移了，因為大型船舶受限於在亞洲和歐洲的港口運營。

貨櫃船的運力預計將在今年第三季末首次超過 3000萬箱，並在今年底達到3050萬箱。到2027年底，根據目前的訂單量將再增加430萬箱運力。由於貨運量的增長不可能與新增運力相匹配，預計船舶拆解量將會增加，另一旦紅海危機解除，船隻復航紅海和蘇伊士運河，對船舶的需求也將會下降。

BIMCO今年4月發布數據，指出在過去八個季度，散貨船、油輪和貨櫃船的拆解量已降至20年來的最低水準。法國知名海運諮詢機構Alphaliner去年年底則曾指出，全球超過20歲的貨櫃船約有1200艘，總運力達到了290萬箱，以艘數算佔現有船隻20%，以運力算佔比約10.5%，因此加速拆解舊船將可大幅改善船噸過剩問題。