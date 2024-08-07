10萬人嗨領配息！00946填息達陣　每張領67元

▲00946填息達陣，每張領67元。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者高兆麟／綜合報導

受益人數超過10萬人的群益科技高息成長（00946）今（7）日是上市以來首配息的除息交易日，每張配發67元（每股配0.067元），伴隨台股連2日飆漲，00946今日除息交易，開盤20分鐘即順利完成填息。

00946此次為5月9日上市掛牌以來，首次配息，每股發放0.067元，以昨日收盤價9.4元計算，年化配息率高達8.6%，今日除息後，預計在8月28日領息。