全台首部「虛擬資產白皮書」出爐　遠銀提4大關鍵：需有容錯心態

▲遠東商銀Bankee社群銀行在亞洲區塊鏈高峰會（ABS）上舉辦研討會。參與講者包括立法委員葛如鈞、臺灣虛擬通貨業者同業公會理事長鄭光泰、遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志、會計研究發展基金會董事長王怡心、區塊鏈媒體「動區動趨」副主編余宙。（圖／遠東商銀提供）

記者楊絡懸／台北報導

遠東商銀Bankee社群銀行7日發表「2024虛擬資產白皮書」，針對銀行風管及法規監管等面向提出4大關鍵，內容包括銀行風險管理與信任、法規監管採負向表列方式、多元發展空間及支持金融機構參與，串起生態圈的關鍵核心角色正是銀行，並期許監理機關需有容錯心態，讓業者在安全環境中進行創新實驗。

繼去年發布「2023虛擬資產調查報告」後，遠東商銀Bankee社群銀行於今年亞洲區塊鏈高峰會（ABS）上發表「2024虛擬資產白皮書」，提出台灣建構完善虛擬資產生態圈的方向。

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「合規帶來信任，信任才能普及。」遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志以這句話貫穿主軸。他表示，台灣擁有相當良好的條件體質，但虛擬資產發展至今，需要一個能給予專業協助的銀行，幫助台灣在邁向Web 3.0資產管理中心的過程中，可以在風險管理和法令遵循上提供健康的發展，對於法規監管有4大關鍵。

關鍵一，風險管理與信任：銀行的核心競爭力

戴松志說，銀行業受政府的高度監管，擁有市場上最為成熟穩健的風險管理機制，可以為虛擬資產產業提供最完善的know-how，建構出最高規格的安全機制。

他指出，遠東商銀Bankee社群銀行已偕同虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）發展洗錢防詐聯防機制，提出偵測、通知、管制及精進等4大方向，建構更安全且合規的交易環境。

關鍵二，法規監管採負向表列方式，鼓勵更多可能性

戴松志表示，過去正向表列的方式，容易限制可以創新的空間；採用負向表列的方式，則是先把紅線畫出來，銀行只要在符合個資、資安的基本法規範疇下，依然有許多嘗試創新業務的空間，這種方式更能促進銀行在Web 3領域的創新與發展。

▲遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志提出，台灣虛擬資產生態圈的組成有3大關鍵因素。（圖／遠東商銀提供）

關鍵三，實體金融在Web 3有多元發展空間

戴松志指出，銀行除了提供最基本的金流及信託服務之外，其實還有許多其他創新業務機會。比如，銀行可以利用風險管理和資產保管方面的優勢，提供更加安全可靠的虛擬資產託管服務；也可以在量化交易、質押貸款和衍生性金融商品等領域進行拓展。

他進一步表示，在金管會成立現實世界資產代幣化（Real World Assets）小組後，積極推行RWA相關事宜，有相關背景和經驗的金融機構更將扮演關鍵角色，為投資人提供更加多元化的金融產品和服務。

關鍵四，支持金融機構參與，提升市場信任

戴松志說，遠東商銀Bankee社群銀行是虛擬資產相關業務的先行者，競爭與合作同等重要，也是一體兩面，期望在風險管理和技術開發方面，可以激盪出更多火花，才能共同推動產業的健全發展。

白皮書內容也特別指出，台灣應循序漸進完善虛擬資產的監理框架，不斷根據市場需求和國際趨勢進行調整和改進，確保監管能夠有效因應市場變化和風險。

此外，監理機關在鼓勵創新的同時需要有容錯的心態，這意味著在推動新技術和新模式的同時，監管機構應該允許一定程度的試錯空間，以便業者能夠在安全的環境中進行創新實驗，並且在錯誤中學習與改進，形成成熟且可持續的商業模式。