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日本央行放鴿「全球股市反彈」　歐股收高

▲▼ 日本銀行,日本央行,植田和男。（圖／路透） 

▲ 日本央行總裁植田和男。（圖／路透）

文／中央社

日本央行釋出鴿派訊號，稱在金融市場不穩定時不會升息，安撫了市場情緒，日圓兌美元匯率走貶，全球股市進一步反彈，歐洲主要股市今天收紅。

倫敦FTSE 100指數上漲140.19點或1.75%，收8166.88點。

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法蘭克福DAX指數揚升260.83點或1.50%，收17615.15點。

巴黎CAC 40指數上揚135.97點或1.91%，收7266.01點。

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關鍵字： 央行股市匯率金融市場情緒

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