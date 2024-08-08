老農竟成「台積電」夥伴　潛在價值高達24億元

▲青農博士馬聿安（右）與老農民共同打造有機農法，讓土地獲得友善對待，也埋下發展自然碳匯契機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

聽聞台積電的圈碳之舉，馬聿安的心中充滿許多感動。「你想想，那大半一輩子認真照顧土地的農民，日出而作、日入而息，帝力與我有何哉？」馬聿安隨口講出的話，其實是夏商時的《擊壤歌》，隱含安分守己的農民自給自足，與當權者的治理並無太大關連，「沒想到他們在有之年竟然成為台積電推動永續的夥伴。」馬聿安說。

馬聿安回想，2015年全聯一跟中都簽約，就曾有7旬的農民馬上興奮打給台北孫子：「緊去買，黑豆花系阿公種的喔（台語發音）。」而在這之前，他邀請農民種黃豆，有人曾直接打槍說：「進口黃豆這麼便宜，可行嗎？」

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「其實上架在全聯的豆花，根本沒有任何一個老農的名字在上面，但農民不在意、也不在乎豆花賣多少錢，但這種價值感被延伸，賣給全聯他可以嘴，嘴得不得了！」馬聿安強調，如今的自然碳匯跟當年很像，其中一點就是自然農匯讓台灣農民搭上全球的趨勢潮流，價值有了新的傳遞能力，這對他們來說就是無比的新驕傲。

何以「有機農業」會被視為土壤碳匯的最佳途徑？「因為溫室氣體排放來源不只二氧化碳，農作過程產生的甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O），其捕獲熱量的能力還比二氧化碳高出28倍與265倍。」陳琦玲向本刊解釋。

「這些氣體通常容易在栽培水稻、飼養牛隻（反芻）、使用化學肥大量釋出，若能妥善處理，可望大大降低地球升溫風險，成為碳匯來源。」陳琦玲指出。

「另外，土壤本身是很好的二氧化碳吸收植體，增加有機質也能提高土壤固碳能力。」陳琦玲表示，農業的土讓碳匯，可透過消極減排與積極增匯完成，這就是有機農業的觀念，舉凡減少機械對土壤的擾動、輪作間作，或用草生栽培、提高有機肥料，都能達到土壤碳匯的累積。

然而，想種碳金，將碳匯轉換成碳權，而且最後還要符合成本效益，並不是件容易的事！

陳琦玲嚴肅地說，儘管土壤透過減碳與增匯的管道多元，但碳權的申請流程嚴謹複雜；此外，若順利轉成碳權取得交易價值，仍得評估申請專案的成本划算與否。

陳琦玲粗估以每公噸1千新台幣（以下同）的碳權推算，若每公頃少施10包化學肥料，約可帶來9百元的碳權價值；若用有機農作提高碳匯，每公頃每年可帶來1,800-2,000元的碳價，以台灣土耕面積80萬公頃估算，光這兩種碳匯潛在碳權價值約24億元。

針對自然碳權，碳交所總經理田建中向本刊表示，即便是Gold Standard（GS）或VCS（Verified Carbon Standard），這兩大國際間廣泛申請碳權的黃金認證機構，在碳匯方法學上也曾引發漂綠爭議，而遭外界挑戰。顯示自然碳匯申請的確不易且門檻不低。

農民邁向碳匯的這條路上，現在就剩下最關鍵的量化（方法學），「中都提供長期契作的一條龍服務，在未來量化的完整度會很高，而且也是能規模化的一大優勢。」當農業成為碳匯主角，馬聿安將攜手這群多年打拚的夥伴，再攀巔峰。

▲專家指出，自然碳匯要轉換成碳權，方法學的認證界定相當嚴謹，還得符合成本效益。



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