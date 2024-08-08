戴爾再裁員萬名員工！去年才砍1.3萬人　AI新團隊計畫曝光

▲美國老牌電腦品牌戴爾（Dell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

美國老牌電腦品牌及伺服器製造商戴爾科技集團（Dell Technologies），最近宣布要整頓銷售團隊，重組裁員後，將相關資源與職位移轉到人工智慧（AI）產品及服務領域。

根據彭博報導，戴爾銷售團隊主管斯坎內爾（Bill Scannell）和伯恩（John Byrne）8月5日給戴爾員工的備忘錄中寫道，「我們正變得精實、精簡管理階層，並重新分配投資的優先順序。」除了專注於AI的團隊之外，主管們還表示，公司將改變資料中心的銷售方式。

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事實上，過去一年來，這家總部位於德州的硬體技術公司因能打造運行AI工作負載的高校能伺服器，重新獲得投資人的關注。然而，愈來愈多人擔心企業需要多長時間，才能從AI投資中獲得回報，尤其AI投資包括昂貴的伺服器或繪圖處理器（GPU）的形式出現。

戴爾集團一位發言人拒絕透露將有多少工作受到影響。他僅說，「透過重組我們的市場推廣團隊，並採取一連串的行動，我們正在成為一家更加精實的公司。」

受惠於AI熱潮，以及與輝達（NVIDIA）推出新產品，戴爾今年上半年股價已上漲140%，5月29日收盤價更寫下179.21美元的新高紀錄，不過目前股價已回落超過50%，8月7日最新收盤價為87.89美元。

由於近年疫情紅利結束，PC、NB銷售動能疲軟衰退，戴爾早在2023年初就有大規模裁員1.3萬人，如今市場再傳出重組團隊計畫砍1.2萬人，約占全球員工數的10%。戴爾也看好新一代AI PC的升級，能推動接下來的出貨量表現。