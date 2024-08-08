華碩爆發利多！早盤跳空亮紅「飆漲逾9%」　重回500元大關

▲華碩第二季財報表現亮眼。圖為華碩於台北國際電腦展（COMPUTEX）資料照。（圖／華碩提供）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）法說會報喜，第二季獲利爆發，第三季展望也釋出AI PC動能、伺服器業績目標達陣等利多，激勵8日股價跳空開高，一度大漲逾9%、最高來到513元，隨後台股重挫而收斂，目前股價仍站在500元大關及季線之上。

受惠於出貨成長及產品組合改善，華碩第二季毛利率、營業利益率、淨利率寫下「三率三升」，稅後淨利118.04億元，季增117%，年成長356%，單季每股淨利（EPS）15.9元創新高；上半年淨利172.51億元，年增18倍，每股淨利達23.23元。

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展望第三季營運，華碩預期，PC產品出貨營收將季增15%至20%；零組件及伺服器營收季增5%至10%。

華碩認為，今年下半年出貨重點將是AI PC，單價規格也會比以往機種高，將進入第一個AI PC產品周期，因此華碩將開發多個AI平台及解決方案，期盼AI PC單季出貨量達到數十萬台，目標市占率達25%。

至於伺服器方面，華碩指出，伺服器原先在2022年設定「5年成長5倍」的目標，因需求強勁，應可提前至今年完成，目前客戶為區域型雲端服務供應商（CSP），將持續投資，積極打入一線CSP客戶。