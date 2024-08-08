美國大選「將成最大經濟風險」　67%分析師提醒：市場過於樂觀

▲隨著美國總統大選的到來，下半年仍充滿不確定性，市場目光都集中在美國。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

儘管通膨放緩、全球經濟衰退的擔憂逐漸消退，但Natixis集團及旗下附屬公司有67%分析師認為，通膨成為美國大選年關注議題，而隨著美國總統大選的到來，下半年仍充滿不確定性，市場目光都集中在美國，但可能過於樂觀。

根據Natixis策略分析師展望報告，於2024年6月調查集團內法盛投資管理（Natixis Investment Managers）和旗下11家附屬公司，以及法國外貿銀行（Natixis CIB），一共30位市場分析師、投資組合經理、研究分析師和經濟學家的專業見解。

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法盛投顧總經理陳家銘（James Chen）表示，面對下半年的一系列不利因素，包括政治風險、地緣政治緊張局勢、利率維持在高檔、消費者支出放緩，以及政府債務持續增加等，投資者應保持謹慎樂觀。

調查顯示，有74%分析師認為，美國總統大選對投資人而言，是下半年的中度風險或高度風險；也有77%分析師相信，選舉對於市場有重要的影響。有6成分析師認為，美國大選將對市場造成的壓力大於支撐，然而，也有3成分析師認為，大選只為市場表現帶來噪音，而非提供訊號。

多數分析師們最擔心的問題是，通貨膨脹在幾十年以來，首次成為選舉年的議題，且有約47%分析師擔憂，美國聯準會（Fed）的降息決定將變得「政治化」。

▲47%分析師擔憂，美國聯準會（Fed）的降息決定因總統大選而變得「政治化」。圖為美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與副總統候選人華茲（Tim Walz）。（圖／路透）

此外，地緣政治挑戰仍然是分析師關注的焦點，8成受訪分析師擔憂，烏克蘭戰爭、以巴衝突和美中關係持續緊張等問題，將為下半年帶來阻力。

至於股市方面，67%受訪分析師預期，美國股市在下半年有望為投資者提供最佳的回報，僅1成分析師看好英國市場將帶來最高成長，而看好歐洲市場的分析師僅占3%；另有67%分析師認為成長股的表現將優於價值股，而有73%分析師認為「大型股的表現將優於小型股」。

整體產業而言，有6成分析師認為，資訊科技業將是美國市場下半年表現最佳的行業。然而，只有1成分析師認為科技業將是歐洲市場回報最高的行業——在歐洲，有2成分析師預計金融業表現亮眼，其次有17%分析師看好醫療保健行業表現。

陳家銘建議，為了降低風險，投資人可配置債券、股票和另類投資為主的多元化投資組合，避免過度集中於單一資產類別。由於風險範圍廣泛，應關注固定收益資產的品質，分析師更推薦政府及投資級公司債券，避免風險較高的非投資等級債券和新興市場證券。

他也預期，由現在開始，所有焦點將集中在美國，因為美國總統大選的結果，對政策、市場和地緣政治，將產生廣泛的連鎖反應。