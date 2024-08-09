緯穎上半年獲利激增6成！EPS大賺53.77元　將增資美國子公司162億元

▲緯穎上半年獲利表現亮眼，年成長近6成。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

緯創集團旗下伺服器大廠緯穎（6669）公布今年第二季財務報表，上半年獲利表現亮眼，稅後淨利94.01億元，年成長近6成，值得注意的是，上半年營收、毛利率、營益率與稅後淨利率均創同期歷史新高。

緯穎第二季合併營收774.81億元，年增37.6%；營業淨利62.07億元；毛利率10.8%，年增2個百分點；營益率8%，年增1.8個百分點；稅後淨利率6.1%，年增1.5個百分點。稅前淨利62.07億元，稅後淨利46.94億元，每股淨利（EPS）26.85元。

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另觀察緯穎上半年財報，合併營收1,471.09億元，年增12.7%；毛利率10.9%，年增2.4個百分點；營益率8.2%，年增2.1個百分點。稅後淨利94.01億元，稅後淨利率6.4%，年增1.9個百分點。基本每股淨利（EPS）53.77元，高於去年同期的33.82元。

在伺服器業務方面，緯穎上半年通用伺服器需求優於預期，預計下半年也將延續出貨動能；另外，AI伺服器也按進度發展，展望樂觀，其中，輝達（NVIDIA）Blackwell系列產品也預計在第四季開始陸續出貨，明年將可觀察到營收表現。

緯穎表示，看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。

同時，為因應業務需求，緯穎董事會也通過對美國子公司Wiwynn International Corporation增資5億美元（約新台幣162億元），以充實自有營運資金，優化財務結構。

在財報繳出亮眼佳績及受台股大漲600點激勵，緯穎股價8月9日早盤也見到跳漲，以1,970元開出，一度觸及到1,980元價位，漲幅3.9%，逼近2,000元大關。