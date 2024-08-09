雲豹能源帶量狂飆「近3日漲幅逾20%」　被列入20檔注意股名單

▲證交所公布20檔注意股。（圖／ETtoday資料照）
記者楊絡懸／台北報導
證交所9日公布20檔注意股，其中，雲豹能源（6869）股價連日反彈，8月9日再度帶量狂飆逾8%，盤中最高觸及230元，隨後往下收斂至213元，價差幅度明顯，被列入注意股名單內。
雲豹能源因6月轉虧為盈，深受市場關注，但因近日大盤整理，股價也震盪劇烈，8月6日最低跌到178元，不過接著卻連3日大漲，不但回到200元關卡，累積漲幅更超過27.5%。
根據證交所資訊，雲豹能源8月8日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率64.4%，且當日沖銷成交量占該日總成交量比率73.14%，因此被列入注意股。
其他被列入注意的有價證券資訊還包括：福懋油（1225）、直得（1597）、所羅門（2359）、銘旺科（2429）、翔耀（2438）、盟立（2464）、訊舟（3047）、聯鈞（3450）、晶彩科（3535）、氣立（4555）、穎漢（4562）、時碩工業（4566）、立積（4968）、光聖（6442）、昇陽半導體（8028）、羅昇（8374）、明輝-DR（911608）、同方友友-DR（911868）、欣巴巴（9906）。
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