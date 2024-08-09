7月營收陽明年增122%、萬海年增144%　創22與23個月新高

▲陽明與萬海7月營收年增率分別高達122與144%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)7月單月營收254.58億元，較6月營收增加47.38億元，增幅為22.87%，較去年同期營收增加新台幣140.02億元，增幅為122.23%，創22個月新高；萬海航運(2615)7月營收為201.08億元，月增21.13%，年增144.17%，創23個月新高。由於今年美國線運價最高峰是在6月，7月營收主要反應6月收載的貨物運價。

陽明1-7月累計營收為1,218.49億元，較去年同期的834.56億元，增加383.93億元，增幅為46%，公司說明因平均運費上漲，使營收較上月增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公司指出，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.6%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.8%，需求成長為2.5%。另根據國際貨幣基金組織(IMF)發布最新全球經濟展望報告，今年全球經濟保持穩定成長，預測經濟成長3.2%，全球貿易成長3.1%，亞洲新興市場經濟體仍是全球經濟的主要引擎。

然而，IMF也示警，貿易衝突升溫可能促使通膨風險上升，利率可能長時間維持在高位，進而增加財政和金融風險；美國選舉可能導致經濟政策的大幅波動，並對其他地區產生負面影響。另外，近期地緣局勢緊張加劇，恐導致全球市場進一步分化成數個區域經濟夥伴組織，推升全球經濟發展的不確定性。

航運市場方面，根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至今年7月15日全球僅0.6%(約16.7萬TEUS)貨櫃船屬於純閒置狀態，自今年1月起船舶閒置率持續低於1%，代表貨櫃船隊已因船舶繞道、塞港及市場旺季提前而被充分使用。

由於美東碼頭勞資談判目前呈現膠著，談判暫停，陽明估計現有合約到期後不排除有罷工風險。

萬海今年累計前7個月營收858.88億元，年增47.41%；受益於運價持續回升，7月份營收較上月及去年同期呈現增加。該公司展望第三季，歐美返校及傳統假期備貨需求，預期貨量將穩步增長。