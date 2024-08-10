送電遇瓶頸　台電下令「桃園以北」不核供大型AI資料中心

▲台電董事長曾文生。（圖／記者陶本和攝）



文／中央社

人工智慧（AI）用電可觀，台電董事長曾文生今天表示，未來AI生活型態對台灣用電影響主要在製造端，包含GPU、CoWoS、伺服器生產；為減緩輸電瓶頸，目前桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，他呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」。

AI發展仰賴資料中心，但資料中心的用電量大。曾文生今天接受媒體訪問表示，美國近年負載大增也是因建設AI資料中心，但幾乎都是蓋在電廠旁，原因是電網輸送量有上限，且輸電設備興建是很大挑戰，甚至比電源開發還困難。

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曾文生指出，韓國和新加坡都已針對網路資料中心（IDC）進行用電量與能效管制，台灣4月調漲電價也新增資料中心類別；事實上，台電去年9月便開始進行管制，桃園（含）以北地區不再核供5MW以上資料中心，主因是現在中送北電力潮流面臨瓶頸，盼藉此引導負載和電源互相匹配。

台電以高雄大型AI資料中心為例說明，其用電約7.68MW，整體用電申請是10MW，因包含周邊附屬用電約占30%。若同樣條件設在北部，考量輸電工程成本與建置期，桃園以南較能兼顧電力系統穩定與安全。

以台灣AI發展來看，曾文生指出，生成式AI訓練的電力需求可觀，未來AI生活型態對台灣用電影響將較他國顯著，但主要在製造端、而非應用端。

他解釋，當前GPU、CoWoS、伺服器都是台灣業者生產，是AI用電大宗，製造端用電需求都已有納入未來用電預估，2029年以後用電則尚未完全確認，因下一個科學園區、半導體產業基地在哪不確定性，「但我的原則很簡單，請就近電源端」，他支持「高科技產業到支持電源開發的縣市發展」。

曾文生補充，設備生產業者現在也都著重晶片、伺服器設計如何降低能源使用，以及數據中心建築節能設計，後續也考慮與經濟部能源署討論能效規範，「未來如何推動節能是重要題目」。