北部電網不夠！　經濟部：要AI大廠「請支持台電蓋電廠」

▲北部電網及電廠不夠，南電北送又遇到瓶頸，需要大家支持北部蓋電廠。（圖／記者劉亮亨攝）



記者廖婕妤／台北報導

AI需求大爆發，各縣市都積極爭取廠商投資，但所需的電量也相當可觀，台電董事長曾文生近日向社會報告，桃園以北的大型資料中心無法供電，但這樣的說法卻引發質疑，對此，經濟部也在臉書說明，台灣整體不缺電，但北部電廠跟電網不夠，長期靠其他地方送電確實遇到瓶頸，「要AI大廠，請支持台電蓋電廠。」

經濟部說明，台電不是要限制用電大戶用電，而是北部電廠跟電網真的不夠，長期中（南）電北送應該改善，也就是說，「台灣整體不缺電」，但是，北部一直依靠其他地方送電，「確實有瓶頸」。

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經濟部強調，「台灣整體不缺電」，這幾年台灣的經濟成長高，連帶使得用電成長也高。為了確保未來AI大爆發時代的用電穩定，台電規劃了一連串的電源開發計畫，如果都可以得到支持，讓電廠如期完成，台灣就不會缺電。

「卻有些人反過來說，既然不缺電，幹嘛蓋電廠。」經濟部指出，這樣的邏輯當然是顛倒錯誤，如果每個地方的電廠、每一種電都被反對，發電不是變魔術，台電確實沒辦法無中生有。

▲經濟部說明，北部需要電廠及電網建設。（圖／經濟部）



經濟部表示，「北部電廠除役而用電持續增加」，大家都知道電力雖然可以傳輸，但就像水管一樣，電的輸送不只有損耗，也有送電量的極限。以2023年的北部來說，發電能量有750億度，但用電量是931億度。也就是說，不足的部分，都要靠中部跟南部來輸送。

「請注意，並不是要戰南北或不分工支援，這裡要談的重點是，即使要輸送，電網也有極限。」經濟部說明，一方面北部的電廠到了除役年限，未來發電能量更小，但用電仍持續成長；另一方面，如果只依賴輸送，而缺少自有電源，當輸送線路故障時，北部的用電就會產生風險，這就是電力系統韌性的議題。

經濟部指出，「北部需要電廠及電網建設」，爭取半導體大廠落地時，每個縣市都希望爭取投資，當AI教父來訪台灣時，每個縣市也希望有AI大廠投資。而經濟部與台電更希望呼籲，要用電就要發電，要AI大廠，也要支持台電電廠。除了電廠之外，電網也是相生相依的建設。就像有水庫也要有水管，有電網建設才能把關鍵的電送到家。

經濟部提到，北部的電網建設，因為大漢溪為界，所以分成大漢溪兩邊的北東電網及北西電網，再透過幾條重要的高壓線路傳送。但隨著電廠建設跟除役的問題，北東電網內，也就是基隆、新北市板橋、台北市內湖、南港這一大塊區域內的電廠太少，電的傳輸出現瓶頸。

經濟部說，即使是桃園大潭電廠發的電，也受限於電網傳輸的瓶頸，沒辦法補上基隆協和燃油機組除役後的空缺，電力輸送的需求，會超過傳輸安全範圍420萬瓩。「因此四接跟協和燃氣機組，不只是台電的需求，也是基隆、板橋、內湖、南港等居民的用電需求。」

此外，在台北市內的變電所建設，也是電力傳輸的關鍵樞紐，非常感謝蔣萬安市長在他上任後不久，發了松湖變電所的建照，讓卡關多年的電力建設可以往前走。

經濟部強調，「不是限制北部而是希望北部電力建設」，當北部的電廠跟電網有限時，為了確保北部居民的民生用電，新增的大型資料中心用電確實不宜持續增加。但如果北部也希望爭取AI大廠，最好的方法就是支持新的電廠跟電網建設，當北部的用電餘裕增加，經濟部與台電當然會不分地區，支持經濟發展的用電。