加油當心！明起汽油降0.1元　柴油漲0.7元

▲中油加油站。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（12）日凌晨零時起汽油價格調降0.1元、柴油調漲0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升28.3元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及0.9元。

台灣中油表示，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌3.20美元，新臺幣兌美元匯率升值0.218元，計算跌幅為3.72%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油應調漲0.4元，雖未抵亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)稅前最低價，汽油吸收0元(前週汽油已吸收0.8元)，惟仍啟動油價平穩措施，汽油每公升吸收0.5元，實際價格調降0.1元；柴油本周原應調漲1.6元，因抵亞鄰國家稅前最低價，柴油吸收0.4元(前週柴油已吸收2.1元)，且因平穩機制亦吸收0.5元，經計算本周柴油實際價格調漲0.7元。

依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.5元及0.9元均由台灣中油吸收，113年累計至7月底止，台灣中油共吸收約204.09億元。