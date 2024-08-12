動明輪估有高等級保險承擔爆炸損失　波斯灣線運價可能上漲

▲動明輪可裝載6600個20呎櫃。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

英國海上責任保險業者指出，上周五（9日）在寧波港發生爆炸事件的陽明海運「動明輪」，估計船隻擁有高等級的責任險與船體險等，事故損失會由保險公司承擔，不過船東很少投保營業損失險，因此船隻停止營運期間的損失就需船公司來承擔，但船公司會透過船舶與艙位調度等方式降低損失。

海運同業則指出，「動明輪」船舶配置於遠東往返中東CGX航線，彎靠港口包括上海、寧波、廈門、蛇口、巴生港、卡達的哈瑪德、伊拉克的烏姆蓋斯爾、杜拜的杰貝阿里、新加坡，過去五周多數貨櫃航線運價都下跌，波斯灣航線有跌有漲，累計跌幅9.36%，跌幅小於多數航線，現在少掉陽明一條船，加上寧波三期碼頭在9日下午關閉後，11日晚上尚未開放，今日零時才恢復進箱作業，碼頭估計會有壅擠狀況，可能會讓波斯灣航線運價出現短期上漲現象。上周五上海航運交易所公布的貨櫃運價指數SCFI顯示，每箱（20呎櫃）運價是2208美元。

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船公司的責任險都是參加船東互保協會(P&I CLUB)做互保，船體險則向保險公司投保，爆炸後海域汙染與殘骸清理等都屬於責任險，船體損壞則歸保險公司，貨物險是由貨主自己投保，有船公司高階笑說，發生事故貨主不見得不開心，因為損失的貨物會獲得賠償，買主可能還會緊急補購貨品。

目前船隻須要進塢多久進行整修還不知道，保險業指出，有些危險品的危害是有拘限性的，損害部會太大，還好船隻是在大陸港口發生事故，就近就可找到修造船廠進塢修船，如果修船時間不長，船上貨櫃不用卸下，等修好了再完成運送任務，是最省錢的辦法。