台積電漲10元至944　指數漲逾240點衝破21700

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠美股反彈，加上台積電（2330）挾業績優勢今（12）日開盤漲10元至944元，指數大漲逾240點衝破21700點整數大關。

台積電 7 月營收 2569.53 億元，創史上新高，月增 23.6%，年增 44.7%，累計前 7 月營收達 1 兆 5,231.07 億元，年增 30.5%。

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美國四大指數上周五(9日)單日漲多跌少，道瓊工業平均指數上周最後一個交易日終場上漲51.05點或0.13%、收39497.54點，全周下跌0.6%；那斯達克指數上漲85.28點或0.51%、收16745.30點，全周下跌0.69%。

標準普爾500指數上漲24.85點或0.47%、收5344.16點，全周下跌0.04%；費城半導體指數下跌20.56點或0.43%、收4709.45點，全周上漲2.21%。

日本股市今日因「山之日」補假，休市一天；韓國KOSPI指數早盤上漲逾1%。

日盛投信觀察，台股除了外部因素干擾外，主要仍是行情快速修正後籌碼凌亂，而觀察8月8日台股相較之前超過千點的震幅已明顯收斂，顯示最恐慌時期已過。

法人指出，短線觀察指標鎖定3大關鍵：1、日圓升值告一段落；2、聯準會降息進一步確認；3、中東緊張情勢趨緩，3關鍵事件可做為國際盤勢止穩的要件。

