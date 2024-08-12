公益不落人後　萬海辦慈善快樂捐血日、中菲行員工七夕淨溪

▲萬海航運8/14、8/15將舉辦萬海慈善快樂捐血日。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

航運企業公益活動不落人後，萬海航運今(12)日宣布8/14、8/15舉辦萬海慈善快樂捐血日，邀大家挽袖讓愛流動；中菲行國際物流則為守護淡水河域生態穩定，在七夕(10日)舉辦淨溪愛地球活動。

萬海慈善基金會自2003年起，於每年2月及8月舉辦「快樂捐血日」活動，邀請萬海航運北、中、南營運據點同仁以及民眾、志工、關係企業等共襄盛舉，歷年來舉辦348個場次，逾2萬人次參與、募得31,164袋熱血幫助需要的病友延續生命。

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像是曾參與捐血活動的吳小姐，因為父親在一次急診時急需輸血，挽回生命，自此，她便開始養成捐血習慣，她表示：「很感謝當時的捐血人，讓父親重生，我希望自己也能盡一點綿薄之力，把愛傳下去。」而年輕的徐同學曾徘迴在捐血據點前，最後鼓起勇氣走進了捐血室，成了首捐族，他說：「原來捐血一點也不可怕，護士很細心、溫柔，以後我會固定來捐血。」許多捐血小故事在各據點發生。

2024年萬海慈善「快樂捐血日」將於8月14日、15日，在全台共計12個據點辦理。凡成功捐血「250c.c.」即贈送萬海文創手提袋乙件、獅子寶寶醫療級口罩乙片，以及由愛心企業士林紙業所贊助的精美好禮三選一；成功捐血「500c.c.」再加碼贈送，由蜻蜓谷生態農場自產南瓜製作的南瓜麵乙包，數量有限，送完為止，邀請您在炎炎夏日，挽袖獻愛心。

捐血年齡需為17歲～65歲，男生體重50公斤以上，女生體重45公斤以上。距離前一次捐血，捐250c.c.需間隔2個月，捐500c.c.需間隔3個月。前一天勿熬夜，當天吃完早餐、攜帶有照片之證件，即可參加捐血。

▲左上圖中菲行ESG節能減碳委員會下集團企劃部總監溫玉琦(左)於8月10日代表接受由荒野保護協會台北分會秘書古禮烘(右)頒贈的淨溪感謝狀；右上圖與下圖中菲行77位夥伴，成功移除與分類352公斤的垃圾，守護淡水河域樹梅坑溪下游的生態穩定性。（圖／中菲行）





中菲行國際物流繼2022年底宣示減碳目標強化綠色供應鏈，和2023年成功移除外來種小花蔓澤蘭，於今年七夕再度攜手荒野保護協會與其台灣地區同仁及其親友、潛在客戶、航空貨運供應商等利害關係人及價值鏈夥伴，集結超過150隻手的力量，在七夕當天飆破38度的體感高溫下，成功撿拾與分類352.3公斤垃圾，並刻意避開候鳥棲息月份，以淨溪的實際行動愛地球，守護淡水河域樹梅坑溪下游的生態穩定性。

致力於永續發展，中菲行除了在物流業界推動綠能物流計畫，其經營委員會亦負責指導ESG節能減碳委員會與集團環境保護相關事務，在這次行動中，其下所屬的集團企劃部總監溫玉琦女士，帶頭穿起特製rPET再生聚酯環保背心、雨鞋，於炎炎夏日，帶領77位同仁、親友與合作夥伴們，深入淡水紅樹林旁的竹圍樹梅坑溪下游右岸300公尺，撿拾強颱侵襲北部地區後累積的大量垃圾，以實際行動積極支持集團倡議的永續發展(ESG)。

當日的環保活動，為鼓勵參與夥伴卯足全力淨溪，更特別規劃讓六組以良性競爭方式，選出垃圾移除總重量冠軍(84.5公斤)、亞軍(68.3公斤)、季軍(65.2公斤)進行表揚。

集團中央管理服務處(Central Service Center)表示，再次與荒野保護協會的合作中，我們深入著重在提升集團對於溪床生態環境認知之重要性，而選在竹圍樹梅坑溪特別是因為連結淡水河的溪口，緊鄰著蘊育超過21種植物與63種鳥類的淡水河紅樹林生態區(Mangrove Ecology)。全球濕地環境對氣候變遷的重要性，更包括了防洪、淨化水質、維護生物多樣性與吸收二氧化碳等溫室氣體的關鍵功能。

「環環保分類零污染，七夕淨溪愛地球 (Recycle the Trash, Clean the World)」是這次環保活動的主題，集團企劃團隊不僅以風力發電巨型葉片回收再製的小熊軟糖作為活動吉祥物，並設計將垃圾分七大類 (寶特瓶. 塑膠袋. 玻璃瓶. 飲料杯. 免洗餐具. 保麗龍與碎片等廢棄物和其他)後排列成海龜造型進行空拍，顯示集團重視環保的決心。中菲行作為以亞太為核心的全球物流服務供應商，透過與同仁、客戶、供應商等利害關係人及價值鏈夥伴的共同努力，雖然只是一日的倡議行動，卻也象徵著為全球供應鏈面臨的重要氣候議題，持續投注心力，望能為物流業界拋磚引玉。