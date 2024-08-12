ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

公益不落人後　萬海辦慈善快樂捐血日、中菲行員工七夕淨溪

▲萬海航運8/14、8/15將舉辦萬海慈善快樂捐血日。（圖／萬海提供）

▲萬海航運8/14、8/15將舉辦萬海慈善快樂捐血日。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導　

航運企業公益活動不落人後，萬海航運今(12)日宣布8/14、8/15舉辦萬海慈善快樂捐血日，邀大家挽袖讓愛流動；中菲行國際物流則為守護淡水河域生態穩定，在七夕(10日)舉辦淨溪愛地球活動。

萬海慈善基金會自2003年起，於每年2月及8月舉辦「快樂捐血日」活動，邀請萬海航運北、中、南營運據點同仁以及民眾、志工、關係企業等共襄盛舉，歷年來舉辦348個場次，逾2萬人次參與、募得31,164袋熱血幫助需要的病友延續生命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

像是曾參與捐血活動的吳小姐，因為父親在一次急診時急需輸血，挽回生命，自此，她便開始養成捐血習慣，她表示：「很感謝當時的捐血人，讓父親重生，我希望自己也能盡一點綿薄之力，把愛傳下去。」而年輕的徐同學曾徘迴在捐血據點前，最後鼓起勇氣走進了捐血室，成了首捐族，他說：「原來捐血一點也不可怕，護士很細心、溫柔，以後我會固定來捐血。」許多捐血小故事在各據點發生。

2024年萬海慈善「快樂捐血日」將於8月14日、15日，在全台共計12個據點辦理。凡成功捐血「250c.c.」即贈送萬海文創手提袋乙件、獅子寶寶醫療級口罩乙片，以及由愛心企業士林紙業所贊助的精美好禮三選一；成功捐血「500c.c.」再加碼贈送，由蜻蜓谷生態農場自產南瓜製作的南瓜麵乙包，數量有限，送完為止，邀請您在炎炎夏日，挽袖獻愛心。

捐血年齡需為17歲～65歲，男生體重50公斤以上，女生體重45公斤以上。距離前一次捐血，捐250c.c.需間隔2個月，捐500c.c.需間隔3個月。前一天勿熬夜，當天吃完早餐、攜帶有照片之證件，即可參加捐血。

▲左上圖中菲行ESG節能減碳委員會下集團企劃部總監溫玉琦(左)於8月10日代表接受由荒野保護協會台北分會秘書古禮烘(右)頒贈的淨溪感謝狀；右上圖與下圖中菲行77位夥伴，成功移除與分類352公斤的垃圾，守護淡水河域樹梅坑溪下游的生態穩定性。（圖／中菲行）

▲左上圖中菲行ESG節能減碳委員會下集團企劃部總監溫玉琦(左)於8月10日代表接受由荒野保護協會台北分會秘書古禮烘(右)頒贈的淨溪感謝狀；右上圖與下圖中菲行77位夥伴，成功移除與分類352公斤的垃圾，守護淡水河域樹梅坑溪下游的生態穩定性。（圖／中菲行）


中菲行國際物流繼2022年底宣示減碳目標強化綠色供應鏈，和2023年成功移除外來種小花蔓澤蘭，於今年七夕再度攜手荒野保護協會與其台灣地區同仁及其親友、潛在客戶、航空貨運供應商等利害關係人及價值鏈夥伴，集結超過150隻手的力量，在七夕當天飆破38度的體感高溫下，成功撿拾與分類352.3公斤垃圾，並刻意避開候鳥棲息月份，以淨溪的實際行動愛地球，守護淡水河域樹梅坑溪下游的生態穩定性。

致力於永續發展，中菲行除了在物流業界推動綠能物流計畫，其經營委員會亦負責指導ESG節能減碳委員會與集團環境保護相關事務，在這次行動中，其下所屬的集團企劃部總監溫玉琦女士，帶頭穿起特製rPET再生聚酯環保背心、雨鞋，於炎炎夏日，帶領77位同仁、親友與合作夥伴們，深入淡水紅樹林旁的竹圍樹梅坑溪下游右岸300公尺，撿拾強颱侵襲北部地區後累積的大量垃圾，以實際行動積極支持集團倡議的永續發展(ESG)。

當日的環保活動，為鼓勵參與夥伴卯足全力淨溪，更特別規劃讓六組以良性競爭方式，選出垃圾移除總重量冠軍(84.5公斤)、亞軍(68.3公斤)、季軍(65.2公斤)進行表揚。

集團中央管理服務處(Central Service Center)表示，再次與荒野保護協會的合作中，我們深入著重在提升集團對於溪床生態環境認知之重要性，而選在竹圍樹梅坑溪特別是因為連結淡水河的溪口，緊鄰著蘊育超過21種植物與63種鳥類的淡水河紅樹林生態區(Mangrove Ecology)。全球濕地環境對氣候變遷的重要性，更包括了防洪、淨化水質、維護生物多樣性與吸收二氧化碳等溫室氣體的關鍵功能。

「環環保分類零污染，七夕淨溪愛地球 (Recycle the Trash, Clean the World)」是這次環保活動的主題，集團企劃團隊不僅以風力發電巨型葉片回收再製的小熊軟糖作為活動吉祥物，並設計將垃圾分七大類 (寶特瓶. 塑膠袋. 玻璃瓶. 飲料杯. 免洗餐具. 保麗龍與碎片等廢棄物和其他)後排列成海龜造型進行空拍，顯示集團重視環保的決心。中菲行作為以亞太為核心的全球物流服務供應商，透過與同仁、客戶、供應商等利害關係人及價值鏈夥伴的共同努力，雖然只是一日的倡議行動，卻也象徵著為全球供應鏈面臨的重要氣候議題，持續投注心力，望能為物流業界拋磚引玉。

關鍵字： 公益萬海捐血日中菲行淨溪

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

郭智輝再談電價　喊話立院補助「漲價機率就低」

郭智輝再談電價　喊話立院補助「漲價機率就低」

10月電價到底漲不漲，外界都相當關心，經濟部長郭智輝今（12）日重申，民間部分希望不要調價，產業不是他能決定，還是給電價審議委員審議決定。

2024-08-12 14:43
首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信90萬

首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信90萬

國人瘋ETF，元大投信發行「台灣價值高息」（00940）募資逾1752億元引爆主管機關檢討行銷內容，金管會證期局今（12日）公告首張罰單，針對元大投信銷售00940商品中的廣告行銷開罰90萬元。

2024-08-12 12:52
動明輪事故影像見赫伯羅德貨櫃遭炸毀　公司聲明正在採取行動

動明輪事故影像見赫伯羅德貨櫃遭炸毀　公司聲明正在採取行動

陽明海運「動明輪」上周五(9日)下午在寧波港因韓新遠洋一只貨櫃裝載的5.2類過氧化劑發生爆炸事件，影片中可以見到共用艙位的赫伯羅(Hapag-Lloyd)德貨櫃貨被炸成碎片，該公司向客戶發布聲明，表示公司正在與港口碼頭合作，評估情況，並採取必要措施，儘量減少對運營的影響。

2024-08-12 15:32
王品半年報佳、進軍美國市場　股價大漲躍升餐飲股后

王品半年報佳、進軍美國市場　股價大漲躍升餐飲股后

王品（2727）上周五公布上半年財報，稅後淨利為6.6億元，EPS為8.01元，優於外界預期，加上宣布進軍美國餐飲市場，激勵今（12）日股價一度漲逾8％至213元，超車瓦城（2729）、僅次於豆府（2752）成為觀光餐飲股后。

2024-08-12 15:10
不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰60萬

不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰60萬

金管會證期局今（12日）一口氣針對元大投信、統一投信今年上半年募集的月配型ETF廣告文宣爭議開罰，其中元大投信推出「台灣價值高息」（00940）行銷認定踩到2道紅線，罰90萬元；而統一投信發行「統一台灣高息動能」（00939）則裁罰60萬元。

2024-08-12 13:26
爆紅「治痛單」藥廠經營權生波！明通董座張光明發聲　揚言提告

爆紅「治痛單」藥廠經營權生波！明通董座張光明發聲　揚言提告

有80年以上歷史、出產爆紅商品「明通治痛單」的明通化學製藥，近期爆發經營權之爭，上週五（8月9日），明通二代家族成員召開股東臨時會，全面改選董監事，準備將現任董事長張光明拉下台。不過針對相關情事，今日張光明發出聲明，怒控該場股臨會是違法召集。

2024-08-12 11:41
崇越科技7月營收達47.5億元　創單月新高

崇越科技7月營收達47.5億元　創單月新高

崇越科技（5434）今日公布7份合併營收達47.5億元，創歷史新高，月增4.8%，年增15%，今年累計營收達304.7億元，年增6.3%。

2024-08-12 10:48
台積電、鴻海帶頭衝！廣達飆漲8%　指數漲逾330點站上21800

台積電、鴻海帶頭衝！廣達飆漲8%　指數漲逾330點站上21800

台股12日延續反彈氣勢，早盤指數漲逾330點至21,800點之上，一度飆漲400點最高至21,897.98點。「權值五王」同步彈升，台積電（2330）開盤價為942元，上漲8元；值得注意的是，鴻海（2317）漲了半根，開盤不到30分鐘成交量達3.7萬張，在上市公司中排名第4大量。

2024-08-12 10:28
台積電傳加價兩成、總價200億買群創南科四廠　最快明天公告

台積電傳加價兩成、總價200億買群創南科四廠　最快明天公告

群創（3481）南科四廠日前公告出售，業界近日也傳出認為台積電（2330）會以比底價高兩成，約200億元從美光手上搶親，未來也將作為先進封裝使用，不過對此台積電目前沒有回應，但業界認為，台積電最快會在明日董事會後拍板公告。

2024-08-12 10:18
10月電價喊漲　郭智輝：建議民生凍漲、產業調一些

10月電價喊漲　郭智輝：建議民生凍漲、產業調一些

9月將召開電價審議委員會，決定10月電價是否調漲，經濟部長郭智輝日前接受三立新聞台「話時代人物」節目專訪，談到電價是否調漲議題，他指出，電價是由審議委員會決定，為了要反映成本，「電價不能太便宜」，但也建議民生用電不要調漲，營業用電漲一些，讓產業保有競爭力。

2024-08-12 09:33

讀者迴響

熱門新聞

台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

股災逃命潮！　法人說話了

首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信90萬

「零股族」真正韭菜！　躲股災轉這5類股

卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

群創逾55萬股東注意！現金減資8/14最後買進日　每股退還1.2元

核電議題！　「小子直球對決教主」台下騷動

不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰60萬

台積電、鴻海帶頭衝　指數漲逾330點站上21800

新光金抽籤股上市賣壓出籠　爆13萬張大量跌近1%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366