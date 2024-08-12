金管會罰2投信共150萬　街口胡亦嘉深夜突砲轟「官商勾結」

▲街口集團創辦人胡亦嘉。（圖／記者楊絡懸攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會今（12日）公告裁罰元大投信發行「元大台灣價值高息」（00940）與統一投信發行「統一台灣高息動能」（00939）2檔ETF廣告行銷不當，各罰90萬元與60萬元，合計裁罰150萬，街口創辦人胡亦嘉深夜在臉書上以自己過去任職街口投信董事發行基金宣傳遭金管會解職、暫停業務4年，元大只被罰90萬元，胡因此開砲質疑「官商勾結」，怒罵「是給了多少錢」。

金管會2020年間認定街口投信有誤導投資人相信保證獲利等情，開罰300萬元，並令街口投信解除胡亦嘉的董事職務。街口投信興訟，法院在今年5月底認定金管會處分無誤，判決駁回，但可上訴。

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據金管會裁罰文，「街口託付寶」主打民眾把錢放進託付寶，如同投資人購買街口投信發行的「街口多重資產基金」，預期年化增長率可達1.2%至2.5%，且還可隨時提領。

金管會當時認為，街口投信涉及多項缺失，包括廣告文宣使人誤信保證獲利及宣稱可快速買回，且未經內部簽核及董事會決議，即與他人合作提供基金墊款服務，提供給金管會的文件有未據實陳述及隱匿情形，且由胡亦嘉同一人同時代理董事長及總經理職務，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，未公平對待投資人，依證券投資信託及顧問法、期貨交易法及金融消費者保護法，作出處分並要求改善。

▲胡亦嘉砲轟金管會。（圖／翻攝胡亦嘉臉書）

以下是胡亦嘉臉書全文：

金管會發現統一投信及元大投信在廣告行銷有缺失，可能誤導投資人相信本金保證安全或保證獲利，今天出手開鍘元大投信新台幣90萬元、統一投信60萬元。

哇，我基金都沒發誤導保證獲利要被解職，公司被暫停業務4年，元大只被罰90萬

元大石油詐騙也只被罰60萬，是給了多少錢？

這不是官商勾結什麼是官商勾結？

金管會當大家是瞎了嗎？