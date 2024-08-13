東哥遊艇H1每股賺12元　接獲12億新訂單、2026年交船

▲東哥遊艇。（圖／翻攝自東哥遊艇官網）



記者廖婕妤／台北報導

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為35.29億元，年增16.1％，稅後淨利為10.56億元，年減5.3％，EPS為12元。7月營收為2717萬元，年減93.18％，累計前7月營收為35.56億元，年增3.47％。此外，日前接獲45公尺的超大型豪華遊艇訂單，造價約12億元，預計2026年交船。

東哥遊艇說明，上半年營業淨利近11億元，年減6.1％，主要是因疫後船展及船主相關活動回歸正常規模、且增加新船型推廣活動，造成營業費用增加所致。

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東哥遊艇也說，7月營收年減逾9成，主因為公司營收認列採全部完工法，產品單價高，產品組合造成單月營收波動，此為營業特性；7月因生產及交船排程未有OA遊艇交付，但全年生產及交船目標不變，公司對未來營運深具信心。

東哥遊艇表示，公司積極推動藍海策略布局，打造更全面服務的營運模式，強化競爭利基，憑藉優異品牌聲譽及高顧客忠誠度，僅憑藉平面圖及3D模擬示意圖，已斬獲40公尺及45公尺訂單，屢創歷史佳績。

東哥遊艇提到，今年正式亮相的PURO系列深獲船主青睞，剛開始生產的40P船款也已有訂單收穫，預計2025年或2026年交船；在更大呎型遊艇市場方面，全新設計45公尺遊艇也已有訂單斬獲；現有產能滿載，雖已啟動投資20億元的建廠計畫，但考量滿足船主需求的時效性及生產效率等綜合效益評估，將與歐洲遊艇製造商進行策略聯盟，透過合作夥伴生產此OA 45公尺遊艇，預計2026年交船。

東哥遊艇指出，除佈建內部產能外，亦與歐洲遊艇廠進行策略聯盟，快速精進超大型遊艇的製造技術，並拓展多元市場成長動能；啟動新階段OA品牌策略升級，拓展維修服務及碼頭經營，創建更完整的遊艇生態系統，從製造精緻工藝的豪華遊艇，發展成提供高奢遊艇休憩全面服務，替客戶創造獨特尊榮的用船體驗，有效強化客戶黏著度及品牌口碑，建構更具韌性的營運模式。