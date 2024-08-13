ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

▲玉山證券交割系統異常。（圖／翻攝玉山證券）

▲玉山證券交割系統異常。（圖／翻攝玉山證券）

記者陳瑩欣／台北報導

玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」

▲玉山證券交割系統異常。（圖／翻攝PTT）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉山證券交割系統異常。（圖／翻攝PTT）

投資人反映，用玉山證系統下單多年，每次交割日大約都是早上5點左右就會扣款完成，但今天早上8點都沒扣款，營業員本來說9點會扣走，10點、11點、12點都還「躺」在帳上，害怕被打入違約交割。

有營業員私下透露，今日帳務系統異常爆量，導致帳務批次塞到癱瘓，但一個早上都查不出原因，由於線上交易還在陸續消化中，客訴轉向臨櫃交易人員和營業員身上，「我們也都忙翻」。

對此玉山證公告，「因交割款合作銀行本日帳務批次仍在執行中，倘有缺款不足者，會再另行通知顧客，請您放心，如有任何問題，請洽所屬投資專員，不便之處敬請見諒。」

不過PTT股板上對於玉山證系統異常表示不解，有民眾表示向公司詢問，得到「銀行系統出問題」所致，惟《ETtoday新聞雲》詢問玉山銀、金管會，皆尚未得到相關證實。

證券同業估計，玉山證目前開戶數約百萬戶，實際活躍帳戶30萬戶，其中散戶、大額交易戶各半，這次出、入帳都異常，對投資人賣股後取得資金交付房貸信貸、轉換投資標的影響會比較大，但若是單純閒置資金操作，則較不易有違約交割的問題。

也有股海玩家笑回，「第一次看到扣款還要客戶催扣的」，另有投資人以「少年券商」、「七月鬼故事」形容這次意外。

關鍵字： 玉山證券交易出包

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP85正片／何時本金能「翻倍」？ 200萬→1,744萬 用0050案例帶你理解七二法則與複利的強大威力

推薦閱讀

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」

2024-08-13 12:33
雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

雲豹能源公布7月營收，年減63.56%，上半年稅後盈餘1.39億元，也年減67.64%，盤中一度觸跌停，跌至195元，不過在中午12點左右，股價回到平盤附近遊走，僅跌1元。

2024-08-13 12:20
全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」　首創電支買股票

全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」　首創電支買股票

全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。

2024-08-13 11:01
iPhone 17數據晶片重大變動　外媒：高通明年痛失蘋果大單

iPhone 17數據晶片重大變動　外媒：高通明年痛失蘋果大單

根據外媒巴隆周刊報導，華爾街研究機構Wolfe Research表示，隨著蘋果明年開始導入自研數據晶片，高通業績將面臨阻力 。

2024-08-13 10:33
台積電漲1元收941　台股小漲23點來到21797點

台積電漲1元收941　台股小漲23點來到21797點

受到美國股市上揚表現激勵，台股也有不錯表現，今（13日）台股開高走高，終場小漲23點來到21796.57點，漲幅0.11％，成交量3427.50億元。

2024-08-13 13:35
裕民兩艘6.4萬噸散裝船命名典禮　船隻獲利率在25%以上

裕民兩艘6.4萬噸散裝船命名典禮　船隻獲利率在25%以上

裕民航運(2606)今(13)日迎接兩艘64,000載重噸超輕便型(Ultramax)節能新船「裕永輪」(M.V. “Asian Eternity”)及「裕續輪」(M.V. “Asian Endurance”)入列，每艘造價約3300萬美元，其中一艘將在現貨市場營運，另一艘簽有兩年期指數連結合約。該型船成本價約1.2萬美元，因為是節能船，目前現貨市場日租在1.5萬美元以上，獲利率將超過25%。

2024-08-13 13:29
通膨風險、企業倒閉風險　陽明與中菲行分別點出市場隱憂

通膨風險、企業倒閉風險　陽明與中菲行分別點出市場隱憂

陽明海運(2609)與中菲行國際物流(5609)昨(12)日發布財報的新聞稿中，罕見的對於國際經濟情勢點出可能的隱憂，陽明主要談通膨風險，中菲行談美國不降息，企業經營成本高，倒閉風險增；也有大型攬貨公司高階坦言，像加拿大與美國東岸可能出現的罷工，雖然短期內會讓運價升高，但會導致通膨難以降溫，對國際經濟與海運後市都有不利影響。

2024-08-13 13:28
經濟降溫將衝擊賀錦麗選情　復興製造業成關鍵！

經濟降溫將衝擊賀錦麗選情　復興製造業成關鍵！

過去兩年，美國經濟熱火朝天，但從拜登到賀錦麗，就是沒有辦法依靠經濟議題佔據上風。而現在，隨著八月份的股災出現，隨著經濟衰退的可能性出現，美國選舉的走向會怎麼發展，再一次牽動著美國選民、全球經濟和千千萬萬股民的心。

2024-08-13 13:08
台股開高翻黑！早盤軟腳跌破21700點　MSCI成分股14檔一片亮紅

台股開高翻黑！早盤軟腳跌破21700點　MSCI成分股14檔一片亮紅

美國本周將公布通膨數據，不過市場擔憂伊朗可能報復攻擊以色列，國際油價大幅攀升，台股13日早盤以21,816.07點開高，開盤5分鐘後卻急跌翻黑，跌破21,700點關卡，高低落差達168點，權值股也軟腳，明顯見漲跌震盪。

2024-08-13 10:03
台股ETF受益人945萬人「連24周創新高」　5檔高股息貢獻度破6成

台股ETF受益人945萬人「連24周創新高」　5檔高股息貢獻度破6成

根據「台股ETF」集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF的受益人數最新一周增加22萬3,229人，為連續24周創新高；總人數來到945萬232人，逼近千萬大關，進一步統計今年來總共增加337萬9,604人。

2024-08-13 09:41

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

金管會罰2投信共150萬　街口胡亦嘉深夜突砲轟「官商勾結」

345萬股民注意！17檔台股ETF除息逼近　00878、00929在列

NVIDIA 28日發布財報　巴克萊：大型科技股的下一個關鍵催化劑

聯發科2天猛漲184元　並列17檔注意股

東哥遊艇H1每股賺12元　接獲12億新訂單、2026年交船

伊以戰爭、超級數據週觀望　美股跌140點、台積電ADR反漲

上半年實質薪資正成長「增幅創3年最大」

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

乾杯H1每股賺1.95元　7月營收3.57億寫同期次高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366