玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

▲玉山證券交割系統異常。（圖／翻攝玉山證券）

記者陳瑩欣／台北報導

玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」

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▲玉山證券交割系統異常。（圖／翻攝PTT）

投資人反映，用玉山證系統下單多年，每次交割日大約都是早上5點左右就會扣款完成，但今天早上8點都沒扣款，營業員本來說9點會扣走，10點、11點、12點都還「躺」在帳上，害怕被打入違約交割。

有營業員私下透露，今日帳務系統異常爆量，導致帳務批次塞到癱瘓，但一個早上都查不出原因，由於線上交易還在陸續消化中，客訴轉向臨櫃交易人員和營業員身上，「我們也都忙翻」。

對此玉山證公告，「因交割款合作銀行本日帳務批次仍在執行中，倘有缺款不足者，會再另行通知顧客，請您放心，如有任何問題，請洽所屬投資專員，不便之處敬請見諒。」

不過PTT股板上對於玉山證系統異常表示不解，有民眾表示向公司詢問，得到「銀行系統出問題」所致，惟《ETtoday新聞雲》詢問玉山銀、金管會，皆尚未得到相關證實。

證券同業估計，玉山證目前開戶數約百萬戶，實際活躍帳戶30萬戶，其中散戶、大額交易戶各半，這次出、入帳都異常，對投資人賣股後取得資金交付房貸信貸、轉換投資標的影響會比較大，但若是單純閒置資金操作，則較不易有違約交割的問題。

也有股海玩家笑回，「第一次看到扣款還要客戶催扣的」，另有投資人以「少年券商」、「七月鬼故事」形容這次意外。