英業達Q2營收破1500億元「飆單季新高」　AI伺服器出貨動能續強

▲英業達公布今年第二季及上半年營運成果。（圖／記者楊絡懸攝）
記者楊絡懸／台北報導
伺服器主板廠英業達（2356）13日公布今年第二季及上半年營運成果，其中，第二季營收坐上1,500億元門檻，來到1,541.59億元，不但年成長近18%，更寫單季歷史新高紀錄；稅後淨利18.1億元，年增30.25%，也寫下近6年來同期新高，成長動能強勁。
英業達第二季營收1,541.59億元，季增18.08%，年成長17.99%；毛利率5.03%，季減0.27個百分點，年增0.42個百分點；營益率1.69%，季增0.05個百分點，年增0.56個百分點；稅後淨利18.1億元，季增66.2%，年增30.25%，每股淨利（EPS）0.5元。
英業達上半年營收累計為2,846.64億元，年成長13.48%；毛利率5.14%，年增0.38個百分點；營益率1.66%，年增0.56個百分點；稅後淨利29億元，年成長27.7%，每股淨利（EPS）0.81元。
觀察英業達營收比重，筆電占比51%，伺服器45%，智慧裝置4%，其中，筆電第二季出貨量呈現季增，主要是品牌廠提前拉貨。整體來看，筆電全年出貨量將呈現年增個位數百分比；至於客單價（ASP）較高的伺服器，出貨量拚年增2成，將有機會看到下半年逐季成長的表現，推升全年整體成績。
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