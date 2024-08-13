鋼鐵銷售亮眼！中鋼上半年獲利「大增6.3倍」　EPS賺0.13元

▲中鋼公告今年第二季及上半年營運結果。圖為中鋼集團總部。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

中鋼（2002）13日公告今年第二季及上半年營運結果。受惠於鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，中鋼上半年稅後淨利19.64億元，年成長634.17%，每股淨利（EPS）0.13元，優於去年同期的0.02元。

中鋼今年第二季營收945.72億元，年減0.82%；營業毛利47.64億元，年減0.66%；稅後淨利13.24億元，年成長33.41%，單季EPS為0.09元。

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中鋼累計今年上半年營收1,883億元，年成長0.86%；營業毛利88.71億元，年成長8.39%；稅後淨利19.64億元，年增634.17%，EPS達0.13元。

另觀察中鋼7月營收292.73億元，月減2.3%，年成長3.7%；累計今年前7個月營收2,175.99億元，年成長1.2%。

整體來看，中鋼認為，台灣汽車銷售穩建，廠辦與住宅營建需求熱絡，皆帶動汽車、家電和建材相關鋼需求上升，加上政府推動「大投資台灣」計畫，將有利引導資金投資都市更新、建設社會住宅等國家戰略產業，長期用鋼需求成長可期。

展望今年下半年，中鋼指出，隨著通膨降溫，預期美國聯準會（Fed）將於9月啟動降息，不過第三季屬鋼材的傳統淡季，仍期盼降息逐步鬆綁高利率環境後，終端市場投資與消費動能帶來較好的營運動能。

另一方面，中鋼也召開董事會，通過2023年《永續報告書核議案》。中鋼指出，2023年度永續報告書，是依照全球永續報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）的指引，以及證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」編製，涵蓋2023年公司相關營運系統與活動。

中鋼表示，永續報告書收錄中鋼永續目標及重要執行成果，如2023年中鋼已達成減碳量35.8萬公噸、自發自用綠電共5萬8,554度、製程用水回收率達98.5%，獲得碳揭露專案（Carbon Disclosure Project, CDP）氣候變遷（Climate Change）領導等級、水安全（Water Security）管理等級的成績，希望以永續發展為本的競爭優勢，實踐永續發展目標。

此外，中鋼董事會也決議，發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，總額最高不超過300億元，並依市場狀況，得採一次或分次發行。