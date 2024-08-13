暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒　三峽區列一級

▲午後大雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）
記者陳瑩欣／台北報導
午後大雷雨來襲，經濟部水利署今（13日）下午2點半左右公告，新北市、新竹縣共有3地區淹水警戒，其中新北市三峽區因時雨量超過72毫米，已有明顯積淹水，列為一級。
▲淹水警戒。（圖／翻攝水利署）
另外，新竹縣五峰鄉、橫山鄉雨勢也加大，暫列二級淹水警戒，若未來2小時內雨勢不衰，有積淹水風險，呼籲民眾當心。
▲午後大雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）
記者陳瑩欣／台北報導
午後大雷雨來襲，經濟部水利署今（13日）下午2點半左右公告，新北市、新竹縣共有3地區淹水警戒，其中新北市三峽區因時雨量超過72毫米，已有明顯積淹水，列為一級。
▲淹水警戒。（圖／翻攝水利署）
另外，新竹縣五峰鄉、橫山鄉雨勢也加大，暫列二級淹水警戒，若未來2小時內雨勢不衰，有積淹水風險，呼籲民眾當心。
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午後雷陣雨來襲，新北新莊區、樹林區等一度傳出停電，包括輔大醫院也受到波及，共影響逾4.4萬戶，對此，台電說明，由於雷雨造成迴龍配電變電所停電，大約10分鐘全數復電 。
2024-08-13 15:08
玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」
2024-08-13 12:33
雲豹能源公布7月營收，年減63.56%，上半年稅後盈餘1.39億元，也年減67.64%，盤中一度觸跌停，跌至195元，不過在中午12點左右，股價回到平盤附近遊走，僅跌1元。
2024-08-13 12:20
全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。
2024-08-13 11:01
根據外媒巴隆周刊報導，華爾街研究機構Wolfe Research表示，隨著蘋果明年開始導入自研數據晶片，高通業績將面臨阻力 。
2024-08-13 10:33
仁寶（2324）13日召開法人說明會，並公告今年第二季及上半年營運成果。第二季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，且歸屬母公司淨利28.81億元，年成長近40%，為近10季高點，每股淨利（EPS）0.66元。
2024-08-13 15:57
遊戲商樂意（7584）13日公告今年第二季及上半年營運成果，第二季營收2.56億元，年成長83.72%；歸屬母公司稅後淨利615.6萬元，年減62.27%，每股稅後淨利（EPS）0.42元，因遊戲前置廣告與宣傳費用高，導致第二季比去年同期較為衰減。
2024-08-13 15:04
午後大雷雨來襲，經濟部水利署今（13日）公告，新北市、新竹縣共有3地區淹水警戒，其中新北市三峽區因時雨量超過72毫米，已有明顯積淹水，列為一級。
2024-08-13 15:00
開發金控子公司中華開發資本（下稱開發資本）旗下開發創新管理顧問與Cool Japan Fund宣布共同成立「中華開發跨境創新基金」（下稱開發跨境創新基金），為開發資本第一支跨足東北亞的海外基金，由開發資本、台日雙方政府基金（國發基金及Cool Japan Fund）以及台灣產業界，如奇景光電、精誠資訊等共同成立，基金規模為7500萬美元至一億美元，目前已達首輪關帳金額6200萬美元。
2024-08-13 14:25
受到美國股市上揚表現激勵，台股也有不錯表現，今（13日）台股開高走高，終場小漲23點來到21796.57點，漲幅0.11％，成交量3427.50億元。
2024-08-13 13:35
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