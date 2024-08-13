帶病投保不誠實　金管會：保險公司2年內可解約

▲金管會。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

帶病投保不誠實告知，保單失效風險大增。金管會今（13日）指出，保險法第64條規定，保險公司在契約訂定後2年內可以解除契約，保險公司須在知有解除原因後1個月內，行使解除契約權。

金管會表示，民眾投保健康險時，除應審慎評估自身需求及經濟能力、注意投保商品的保障範圍、疾病及醫療等名詞定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定事項之外，應親自填寫要保書，據實回答保險公司於要保書上的書面詢問，即健康告知事項，並親自簽名，以為避免投保後被發現告知不實，遭保險公司解除契約而衍生消費爭議。

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由於保險契約是基於最大誠信原則設計，由要保人與保險公司雙方訂定對價平衡的契約，要保人應於投保時，依各要保書訂立的書面詢問善盡告知義務。

所謂「告知義務」包話：過去5年內曾患有高血壓、癌症等疾病、最近2個月有因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥等情形，這些依據，可讓保險公司知悉保戶的健康狀況，作為評估是否承保、設定承保條件及承保費率的依據。

保險局指出，如果要保人的告知內容有隱匿、遺漏不為說明或為不實的說明，足以變更或減少保險公司對於危險的估計，根據保險法第64條規定，保險公司在契約訂定後2年內可以解除契約，保險公司須在知有解除原因後1個月內，行使解除契約權。

雖然被保險人帶病投保且未據實告知，即使保險契約訂立後超過2年，保險公司不得解除契約，但依保險法第127條規定，保險公司對投保前已發生的疾病，不論經過多久時間，仍不負給付保險金的責任。